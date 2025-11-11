iPhone Pocket: ¿La última genialidad de Apple o una broma de $230 dólares?

Apple lo ha vuelto a hacer. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la compañía de Cupertino nos sorprende con un nuevo accesorio que está dando mucho que hablar: el iPhone Pocket. Y no, no es un nuevo modelo de iPhone más pequeño, sino un accesorio que, para muchos, no es más que una media gigante para guardar el teléfono.

La polémica está servida, y las redes sociales se han llenado de críticas y memes especialmente tras conocerse su precio: $230 dólares por la versión con correa larga. ¿Estamos ante una nueva genialidad de diseño de Apple o ante uno de sus productos más controvertidos hasta la fecha?.

Apple has launched the new iPhone Pocket, a new limited edition designer strap accessory 🚨



You can order one today and will be available this Friday in either short or long sizes for $149.95 and $229.95 respectively pic.twitter.com/dg3sjs6xKI — Apple Hub (@theapplehub) November 11, 2025

La historia de Apple está llena de productos que en su momento fueron incomprendidos, pero que con el tiempo se convirtieron en un éxito. Sin embargo, el iPhone Pocket parece destinado a engrosar la lista de los lanzamientos más polémicos de la compañía. En un mercado saturado de fundas y protectores de todo tipo, lanzar una especie de bolsillo de lujo para el iPhone a un precio tan elevado parece, para muchos, una auténtica tomadura de pelo. Se trata de una colaboración de edición limitada con el diseñador Issey Miyake, lo que añade un aura de exclusividad, pero no ha calmado las críticas por su coste.

Así es el iPhone Pocket: lujo y simpleza a un precio desorbitado

Pero, ¿qué es exactamente el iPhone Pocket?. Según Apple, se trata de un accesorio inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, con una construcción de punto 3D diseñada para adaptarse a cualquier modelo de iPhone. El diseño es extremadamente simple: una funda de tela sin cremalleras ni cierres, en la que el iPhone se desliza suavemente. Su tejido técnico ofrece una protección superior contra arañazos y pequeños golpes, y su versatilidad permite llevarlo en la mano, atado a un bolso o cruzado sobre el cuerpo.

La idea no es del todo nueva y recuerda a los calcetines para el iPod que Apple lanzó en 2004, aunque con una diferencia de precio abismal. El iPhone Pocket llega en dos versiones: una con correa corta por $149.95 dólares y otra con correa larga por $229.95 dólares. Este precio lo sitúa directamente en la categoría de accesorios de lujo, compitiendo con fundas de piel de marcas de alta gama. La propia Apple lo define como una pieza pensada para que cada usuario le dé su propio significado y se adapte a su estilo personal. Sin embargo, para la mayoría, la pregunta sigue siendo si un “bolsillo extra”, por muy bien diseñado que esté, justifica tal desembolso.

Disponibilidad, colores y la reacción de los usuarios

El iPhone Pocket se lanzará el próximo 14 de noviembre como una edición limitada. No estará disponible para todo el mundo, ya que solo se venderá en algunas Apple Store seleccionadas en ciudades como Nueva York, París, Tokio o Seúl, y a través de la tienda online en mercados específicos, dejando fuera a muchos países.

La gama de colores es vibrante y expresiva, con tonos como ‘limón’, ‘mandarina’, ‘púrpura’ o ‘zafiro’, disponibles según la versión de la correa. La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar, llenando las redes de comentarios sarcásticos y memes. Frases como “¿$230 dólares por un trozo de tela? Apple ha perdido la cabeza” se repiten constantemente. Muchos critican también su aparente falta de seguridad, al ser un diseño abierto sin cremalleras, lo que podría exponer el dispositivo a caídas o robos. Habrá que ver si, con el tiempo, el iPhone Pocket se convierte en un objeto de culto o si pasa a la historia como uno de los tropiezos más caros de Apple.

Sigue leyendo:

• ¿Quieres un MacBook con pantalla OLED? Apple tiene una mala noticia para muchos de sus usuarios

• iPhone Air: puntos fuertes y puntos débiles del teléfono de Apple más delgado jamás

• iOS 26.2 beta pública: las novedades que debes conocer