iOS 26.2 beta pública: las novedades que debes conocer

Apple acaba de lanzar la primera beta pública de iOS 26.2, la nueva actualización del sistema operativo para iPhone que trae varias mejoras interesantes y funcionales para los usuarios.

Si eres de los que les encanta probar lo último en software de Apple antes que nadie, esta versión es para ti. La actualización viene con cambios importantes en varias apps clave, mejoras en personalización y nuevas funciones que hacen que la experiencia con tu iPhone sea aún más fluida y útil.

Entre lo más destacado está la evolución del sistema de puntuación de sueño, avances en la app Apple Podcasts con inteligencia artificial, y nuevas opciones para los recordatorios con alarmas inteligentes. Además, Apple sigue puliendo el rediseño general que ya llegó con iOS 26, mejorando detalles para que todo sea más intuitivo. Vamos a destripar lo que podrás disfrutar con iOS 26.2.

Cambios en el seguimiento del sueño y Apple Podcasts con IA

Una de las novedades que más ha llamado la atención es la actualización en el Sleep Score, el sistema que Apple usa para calificar la calidad de tu sueño en la app Salud. Ahora, la categoría más alta ya no es “Excelente”, sino “Muy Alto“, además han ajustado los rangos para evitar que el sistema sea demasiado generoso con las puntuaciones. Esto responde a las críticas de muchos usuarios que decían que el rango era muy amplio y que “Excelente” sonaba demasiado positivo en algunos casos.

Por otro lado, la app Apple Podcasts incorpora inteligencia artificial para enriquecer la experiencia de escucha. Con iOS 26.2, el sistema puede generar automáticamente capítulos dentro de los episodios, vincular a otros podcasts mencionados e incluso recopilar enlaces de programas relacionados. Esto hace que descubrir y navegar por podcasts sea mucho más dinámico y personalizado, llevando la experiencia un paso adelante para los amantes de los podcasts.

Mejoras en la personalización de la pantalla de bloqueo

Apple sigue apostando fuerte por la personalización y con iOS 26.2 introduce un slider llamado “Liquid Glass” para la pantalla de bloqueo. Esta función permite ajustar el nivel de translucidez del reloj en la lock screen, haciéndolo más o menos visible según tu gusto. Lo interesante es que ahora funciona con cada tipo de fuente, así que puedes combinar el efecto con el estilo de reloj que prefieras para que tu pantalla tenga un toque único y sofisticado.

Además de esta novedad, la app de Apple News también recibe un pequeño pero útil rediseño con accesos rápidos a las secciones más populares dentro de la app, haciendo que navegar por las noticias sea más cómodo y rápido. Sin duda, son cambios que mejoran la experiencia diaria de uso en el iPhone.

Alarmas en recordatorios y traducción en vivo para AirPods en Europa

Otra función clave que llega con esta actualización es la capacidad de usar alarmas asociadas a recordatorios urgentes. iOS 26.2 puede activar una alarma cuando un recordatorio urgente está por vencerse, superando la simple repetición de notificaciones o alertas sensibles al tiempo. Lo relevante es que estas alarmas pueden incluso “romper” los modos de concentración (Focus), garantizando que no te pierdas nada importante aunque tengas el móvil en modo silencioso o concentrado.

Finalmente, Apple ha anunciado que la función de traducción en vivo con AirPods estará disponible en los países de la Unión Europea a partir de diciembre, cuando se espera que iOS 26.2 salga de beta y llegue oficialmente a todos los usuarios. Esto significa que podrás disfrutar de traducción simultánea en varios idiomas con solo usar tus AirPods, una herramienta genial para viajeros y personas que interactúan en entornos multilingües.

