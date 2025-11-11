Juez ordena la liberación de la esposa de hombre detenido por ICE que sufrió una convulsión 

La jueza Stacey D. Neumann, del Tribunal Federal de Maine, dispuso la liberación inmediata de Juliana Milena Ojeda-Montoya, la mujer colombiana que fue arrestada por agentes de inmigración en Fitchburg (Massachusetts) en medio de un operativo grabado en video que desató críticas en todo el país. La magistrada concluyó que su detención se llevó a cabo sin audiencia judicial y por tanto vulneró su derecho constitucional al debido proceso.

El caso cobró notoriedad después de que las imágenes del arresto mostraran a su esposo, Carlos Sebastián Zapata, desplomarse frente a su hija pequeña mientras los agentes intentaban esposar a Ojeda-Montoya. La escena, ocurrida el 6 de noviembre, se difundió masivamente en redes sociales y fue descrita por testigos como caótica y traumática.

El argumento de la corte

De acuerdo con boston.com, en su fallo, Neumann ordenó la liberación inmediata de la mujer y dio a las partes plazo hasta el 14 de noviembre para presentar sus posturas sobre la posible aplicación de la Ley Laken Riley, norma que exige la detención de inmigrantes acusados de delitos violentos o robo.

La reacción del personal de ICE ante quienes tratan de oponerse a los arrestos de inmigrantes está subiendo de tono. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

La jueza señaló que, aunque Ojeda-Montoya enfrenta cargos estatales por un altercado con una compañera de trabajo, en el que presuntamente la atacó con unas tijeras, esas acusaciones no activan automáticamente dicha ley.

La resolución también consideró factores humanitarios. La jueza destacó que Ojeda-Montoya “tiene una hija lactante” y un esposo que sufrió “un episodio médico agudo” durante la intervención de ICE, lo cual, según escribió, constituye una circunstancia extraordinaria que justifica su liberación.

Acusaciones y respuesta del gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el operativo afirmando que la mujer fue detenida debido a su arresto previo en agosto y acusó a Zapata de fingir la emergencia médica. En un mensaje publicado en X, la agencia escribió: “Imagínese fingir una convulsión para ayudar a un criminal a escapar de la justicia”.

Zapata, sin embargo, ofreció otra versión a The Boston Globe. Aseguró que perdió el conocimiento tras sentir presión en el cuello ejercida por los agentes, lo que le provocó convulsiones reales. Ambos migraron a Estados Unidos en 2023 y, de acuerdo con el expediente judicial, Ojeda-Montoya ya contaba con autorización laboral y una solicitud de asilo pendiente cuando fue arrestada.

Reacciones y consecuencias

El abogado Max Brooks, de la ACLU de Maine, celebró el fallo al considerarlo un reconocimiento de las violaciones cometidas por ICE. En un comunicado, afirmó que Juliana “por fin pudo reencontrarse con su hija” y que el caso demuestra la necesidad de reforzar el debido proceso en los arrestos migratorios.

Ojeda-Montoya permanecerá bajo supervisión mientras avanza su proceso de asilo. Su caso se ha convertido en símbolo del trato que reciben los inmigrantes indocumentados y de los límites legales de las detenciones administrativas.

Continúa leyendo:

Urgen a presidenta de México fortalecer protección consular ante abusos de Trump

Obispos en EE.UU. eligen como líder a Paul Coakley, crítico de Trump y defensor de los migrantes

Reportan que Patrulla Fronteriza dejará de hacer redadas en Chicago tras violento operativo





