Inmigrante cubana recibe una carta de deportación tras llegar tarde a una cita 

Una influencer cubana residente en Miami enfrenta una posible deportación luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le colocaran un grillete electrónico y le notificaran una orden de salida del país.

Su caso, revelado por la misma cubana en su cuenta de TikTok, ha generado una ola de comentarios sobre los riesgos legales que enfrentan miles de inmigrantes con procesos abiertos.

Del parole a la incertidumbre

La joven, identificada como Claudia Artiles, explicó en su video, junto a su actual pareja, el influencer Ultrack, que su situación se complicó tras llegar tarde a una cita programada con la corte migratoria.

Las políticas migratorias de Trump, han separado familias. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Poco después, recibió una carta de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) informándole que debía abandonar el país, a pesar de haber solicitado regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano en semanas anteriores.

Artiles relató que ingresó a Estados Unidos con un parole humanitario de tres meses, una figura temporal que permite a ciertos cubanos residir y trabajar mientras tramitan su estatus. Sin embargo, al vencer ese periodo y sin una resolución de su caso, quedó en un limbo migratorio. Aunado a lo anterior, también se encontraba en medio de una disputa por la potestad de su hijo.

Durante una de sus comparecencias ante las autoridades, se le ordenó usar un dispositivo de monitoreo electrónico en el tobillo, una medida aplicada por ICE para supervisar a quienes están bajo proceso de deportación o asilo pendiente.

En su video, la influencer expresó sentirse “atrapada” y “sin opciones claras”, asegurando que continúa buscando asesoría legal para revertir la orden. Su testimonio, difundido entre miles de seguidores, expone las dificultades de quienes dependen de permisos provisionales y enfrentan retrasos judiciales.

Reacciones y contexto legal

La historia de Claudia Artiles ha reavivado el debate sobre la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano, una norma que permite solicitar la residencia tras un año de permanencia en territorio estadounidense.

Abogados consultados por medios locales explicaron que, si bien esta ley sigue vigente, su ejecución depende de que el inmigrante mantenga una entrada legal activa y comparezca puntualmente ante las audiencias asignadas.

Mientras espera una respuesta judicial, Artiles continúa compartiendo su experiencia en redes sociales como un llamado de atención a otros migrantes.

Continúa leyendo:

CBP explica cómo autodeportarse con hijos y recibir el incentivo de $1,000

ICE arresta a inmigrante musulmán con solicitud de asilo y de Green Card: será deportado

Familia denuncia que fue rociada con gas pimienta por ICE: había una niña de 1 año





