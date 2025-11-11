ICE arresta a inmigrante musulmán con solicitud de asilo y de Green Card: será deportado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Indiana a Ahmed Nenni, un camionero musulmán de 29 años, originario de Mauritania, quien tenía una solicitud de asilo y una “Green Card por matrimonio” pendientes ante las autoridades migratorias.

Según relató a Newsweek su esposa, Elizabeth Nenni, una ciudadana estadounidense de 24 años, el hombre fue arrestado el 16 de octubre mientras realizaba una entrega rutinaria en una estación de pesaje en el norte de Indiana.

La Policía Estatal y agentes del ICE lo interceptaron durante una inspección. “Su historial está limpio. Nunca ha tenido antecedentes penales y era un contribuyente”, aseguró Elizabeth.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Ahmed entró al país de manera irregular el 15 de septiembre de 2023 por San Diego, y que fue liberado bajo supervisión mientras se resolvía su caso de asilo.

Además, cuenta con una petición I-130 por matrimonio, que es el primer paso para la residencia permanente (Green Card). Su audiencia ante la corte de inmigración estaba prevista para 2027 en Nueva York.

El inmigrante musulmán aceptó la deportación voluntaria

Ante la situación y las duras condiciones de detención, Ahmed decidió aceptar la deportación voluntaria, según explicó su esposa. “Acaba de aceptar la deportación voluntaria; el abogado dijo que era nuestra mejor opción. Estamos esperando saber cuándo se irá”, afirmó.

Elizabeth también acusó al sistema de forzar a los detenidos a rendirse: “Creo que hacen todo lo posible para que las condiciones de vida sean tan terribles que los detenidos no tengan más remedio que autodeportarse”.

Mientras espera la salida de su esposo, la joven estadounidense dice vivir en constante angustia. “Estoy más que estresada y ansiosa. Solo quiero que mi vida vuelva a la normalidad y recuperar a mi esposo. Todos los días lloro por nuestra situación”, expresó.

“Lo esposaron y lo trataron como un criminal”

Elizabeth relató que tras la detención, su esposo fue esposado, encadenado de pies y manos, y trasladado inicialmente a un centro del ICE en Chicago antes de ser transferido al Centro de Procesamiento Joe Corley, en Conroe, Texas.

“Un agente del ICE le preguntó si alguna vez le habían puesto esposas, y Ahmed dijo: ‘No, nunca’. Y el agente respondió: ‘Ahora ya no eres virgen'”, contó su esposa.

Además, denunció que a Ahmed le negaron acceso al baño y al agua durante el vuelo hacia Houston. “No lo han tratado como a un ser humano”, ironizó Elizabeth, señalando que su esposo, por motivos religiosos, ha tenido que saltarse varias comidas porque en el centro le sirven productos con cerdo.

