Reportan que Patrulla Fronteriza dejará de hacer redadas en Chicago tras violento operativo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó que los agentes de la Patrulla Fronteriza dejarán Chicago, Illinois, luego de un operativo violento que incluyó disparos, y a fin de evitar mayores confrontaciones con la población.

Un reporte adelantado por CBS News indicó que Gregory Bovino, director de la agencia migratoria, y algunos de sus agentes dejarán la ciudad a finales de esta semana.

“Los funcionarios advirtieron que los planes podrían cambiar y agregaron que se espera que algunos miembros del personal de Aduanas y Protección Fronteriza permanezcan en Chicago”, según el reporte.

Sin embargo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, compartió la noticia de CBS y advirtió: “No nos vamos de Chicago”.

Agregó que, desde el inicio de la Operación Midway Blitz en esa ciudada, los homicidios han disminuido un 16%, los tiroteos un 35%, los robos un 41%, los robos de vehículos un 48% y los delitos en el transporte público un 20%.

El reporte de que los agentes dejarían la ciudad surgió luego de una operación violenta en Little Village, al suroeste de Chicago, donde incluso hubo disparos contra agentes de la Patrulla Fronteriza, la cual uso de gases lacrimógenos y un oficial de la Policía local que resultó atropellado.

En una entrevista en Fox News, McLaughlin dijo que el sospechoso de los disparos es un inmigrante indocumentado de origen mexicano.

“Se trata de un inmigrante ilegal mexicano con antecedentes penales. La investigación sigue en curso, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional solo puede proporcionar algunos detalles por el momento, pero sabemos que ingresó ilegalmente al país”, afirmó. “Tiene antecedentes penales en Estados Unidos por posesión ilegal de armas de fuego y uso ilegal de un vehículo. Pronto tendremos más información”.

La funcionaria dijo que este los agentes federales enfrentan mayor “violencia contra las fuerzas del orden”, aunque no habló sobre los abusos de los que acusan a los oficiales en operaciones, incluidos señalamientos de lanzar gas lacrimógeno a una bebé.

La administración Trump desplegó a más de 200 agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago, para tener operaciones ofensivas contra inmigrantes, debido a sus tácticas militares, pero desde su arribo ha habido varios incidentes con residentes de la ciudad.

El informe del retiro de ciertos agentes federales indica que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirían haciendo operativos en Chicago.

