Mega Millions en vivo: premio y números ganadores del martes 11 de noviembre de 2025

Hoy martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 11 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $900 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

10 13 40 42 46 1 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios mayores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente juego el viernes 14 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: