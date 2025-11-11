Perú investiga al expresidente Ollanta Humala por homicidios y desapariciones

La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y otros cuatro exmilitares por el presunto homicidio de dos personas y la desaparición de otras cuatro personas cuando fue jefe militar de la base Madre Mía en los años 90, en pleno periodo del conflicto armado interno en el país, según informó este lunes (10.11.2025) un medio local.

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, de Lima, formalizó la investigación preparatoria contra Humala, que cumple actualmente una condena de 15 años de cárcel por lavado de activos a causa de la financiación irregular de sus campañas electorales; así como contra el exsuboficial del Ejército Amilcar Gómez y otros tres ex militares por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Según informó la emisora RPP con base en una resolución del pasado 28 de octubre, el caso se refiere al homicidio calificado-asesinato en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Asimismo, por la presunta desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

La investigación preparatoria ha sido declarada compleja por la Fiscalía y tendrá un plazo vigente hasta el 24 de mayo de 2026.

El juez Jorge Chávez Tamariz ha ordenado reportar a los investigados en el Registro Nacional de Procesados por delito de Desaparición Forzada y les ha impuesto la comparecencia simple durante el proceso de investigación.

Caso fue archivado en 2009

En 2009, la Corte Suprema había ordenado el archivo del proceso penal que afrontó Humala por este caso, antes de la segunda campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de la República en 2011, al considerar que no había mérito para someterlo a juicio.

Por otro lado, la emisora informó también que el Despacho Presidencial del Ejecutivo peruano ha convocado a un proceso de contratación directa del servicio de defensa y asesoría legal para Humala por un monto de 291.600 soles (86.400 dólares) para ser asesorado en otro proceso por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

En ese caso, el expresidente es investigado por presuntamente haber favorecido de manera ilícita al consorcio liderado por la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del proyecto de infraestructura Gasoducto Sur Peruano en 2014, el cual luego del escándalo de corrupción que salpicó a varios gobiernos en la región fue suspendido en 2017.

La sentencia que cumple actualmente Humala en Barbadillo, la cárcel reservada para expresidentes de Perú responde a los aportes ilegales, de empresas como Odebrech, recibidos en sus campañas electorales de 2006 y 2011.