Rob Gronkowski firmará esta semana su contrato de un día para retirarse con los Patriots

La noticia que se sabía desde agosto, sobre el retiro de Rob Gronkowski con los Patriots, está a punto de cerrarse, luego de que se anunció que este miércoles será el esperado día de la firma del contrato de un día que vinculará al jugador con el equipo para poder retirarse oficialmente y recibir un merecido homenaje, años después de despedirse de los emparrillados con los Tampa Bay Buccaneers en el 2021.

Gronkowski, considerado uno de los mejores alas cerradas de la historia poseedor de cuatro anillos de campeón en la NFL, adelantó lo que sucedería: “Les tengo una gran noticia. Esta semana firmaré un contrato de un día con los New England Patriots; me voy retirar como ‘Patriot’ y seré ‘Patriot’ de por vida”, señaló el ex jugador de 36 años y actual analista de televisión.

Horas después, los New England Patriot confirmaron esto a través de sus canales oficiales de redes sociales e invitaron a sus fans a seguir una transmisión en vivo que realizarán del histórico momento.

“¡El mejor ala cerrada de la historia de la NFL se retira como Patriot! Mira a Rob Gronkowski firmar su contrato de un día este miércoles a las 12:15 p.m. en vivo en las plataformas digitales y sociales”, publicó el equipo.

The greatest tight end in @NFL history is retiring a Patriot!



Watch @RobGronkowski sign his one-day contract this Wednesday at 12:15 PM LIVE on Patriots digital & social. pic.twitter.com/fXOwNHDtFq — New England Patriots (@Patriots) November 10, 2025

Gronkowski, quien tiene cuatro anillos de campeón en la NFL, tres con los Pats por los Super Bowls XLIX, LI y LIII, y uno con Tampa Bay Buccaneers por el de la edición LV, dejó New England en 2018 para jugar las dos últimas temporadas de su carrera en Tampa Bay en 2020 y 2021.

El ala cerrada, que llegó a Patriots seleccionado en la segunda ronda del Draft 2010, se convirtió rápidamente en el objetivo preferido de Tom Brady, junto a quien forjó una de las dinastías más dominantes de la liga.

En 11 años en la NFL, nueve de ellos en New England, Gronkowski acumuló 621 recepciones para 9.286 yardas y 92 anotaciones.

El cinco veces Pro Bowl y cuatro ocasiones All-Pro será elegible para ser parte del Salón de la Fama de los Patriots el próximo año, y para ingresar al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en el 2027.

Luego de su retiro en el 2021 ha colaborado de manera constante en la cadena Fox Sports junto a Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, en la que ganó siete Super Bowls, seis con Patriots y uno con Buccaneers.

Desde el año pasado los New England Patriots se han dado a la tarea de honrar a las figuras que en el presente siglo los convirtieron en el equipo más ganador de Super Bowls en la historia de la NFL.

En septiembre pasado, Robert Kraftr, propietario de los Pats, desveló una estatua de 5.8 metros de altura de Tom Brady en la explanada del Gillette Stadium, hogar del equipo, junto a la cual afirmó se erigirá otra de Bill Belichick, entrenador que los llevó a jugar nueve Super Bowls, de los cuales triunfó en seis.

Sigue leyendo:

· Rob Gronkowski firmará contrato de un solo día para retirarse con los Patriots

· Tom Brady revela qué lo llevó a dejar los New England Patriots en 2020

· Del emparrillado a la televisión: Tom Brady narrará su primer Super Bowl después de disputar 10