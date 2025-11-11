San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 11 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 11 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1027.8 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:55 h y el crepúsculo será a las 17:41 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 84 grados Fahrenheit (14 y 29ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

