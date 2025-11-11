Termina una mala racha para 4 signos del zodiaco, según el Tarot

La semana del 10 al 16 de noviembre marca un antes y un después para cuatro signos del zodiaco.

Según una lectura del Tarot basada en predicciones compartidas por fuentes astrológicas de RBC-Ucrania, la energía de renovación finalmente llega.

Después de semanas —o incluso meses— de estancamiento, confusión o bloqueos, estos signos empiezan una racha brillante, cargada de oportunidades, claridad y abundancia.

Tauro, Virgo, Capricornio y Acuario reciben una poderosa dosis de buena fortuna.

La energía del Tarot muestra que el ciclo de desgaste termina para ellos dando paso a una etapa alineada con la estabilidad, la esperanza y los nuevos comienzos.

Tauro: Diez de Oros

El Diez de Oros anuncia para Tauro una semana en la que la vida finalmente se estabiliza.

Si has estado atravesando una mala racha en lo económico o emocional, esta carta indica que todo empieza a mejorar.

Qué significa esta carta para Tauro

Llegan sorpresas financieras o nuevas fuentes de ingreso, se restaura la armonía familiar y proyectos que parecían estancados comienzan a avanzar. Vuelve la sensación de seguridad respecto al futuro.

La etapa de incertidumbre se disipa. El Tarot confirma que Tauro recupera terreno, genera estabilidad y se siente nuevamente dueño de su destino.

Virgo: La Estrella

Para los nativos de Virgo, la carta de La Estrella simboliza renovación emocional y espiritual.

Tras un periodo de dudas o cansancio, esta energía celestial trae luz, guía y una profunda sensación de conexión con el propósito de vida.

Qué trae La Estrella para Virgo

Recuperación de la esperanza, inspiración creativa y oportunidades inesperadas, la confirmación de que estaban avanzando en la dirección correcta, así como sueños postergados ahora parecen posibles.

Virgo comienza a sentir que lo peor ya pasó. Con esta carta, el Tarot asegura que la vida vuelve a fluir y que se abre una puerta hacia nuevas oportunidades.

Capricornio: El Sol

Capricornio recibe una de las cartas más poderosas del Tarot: El Sol. Este arcano mayor simboliza éxito, expansión, alegría y reconocimiento después de un periodo oscuro o agotador.

Qué significa El Sol para Capricornio

Aumento de la vitalidad y la confianza, nuevas oportunidades profesionales o personales, reconocimiento por esfuerzos previos y sensación de alegría que ilumina todas las áreas de la vida.

Es una semana perfecta para avanzar, tomar decisiones y brillar. La suerte acompaña cada paso que des. Es el verdadero final de una mala racha que duró más de lo esperado.

Acuario: La Rueda de la Fortuna

Acuario es quizá el signo con la transformación más sorprendente de la semana. La carta de la Rueda de la Fortuna indica giros inesperados que llevan a mejoras profundas.

Qué significa esta carta para Acuario

Llegan oportunidades que cambian el rumbo de la vida, se cierran ciclos negativos, problemas recientes se resuelven de manera rápida, se abren nuevas puertas financieras, laborales o emocionales.

El Tarot anuncia que Acuario entra en una etapa de movimiento positivo. Lo que parecía imposible comienza a tomar forma.

¿Por qué estos cuatro signos reciben una racha positiva?

En astrología y Tarot, los periodos de renovación suelen coincidir con energías colectivas de cierre y apertura.

La semana del 10 al 16 de noviembre marca un punto energético clave donde ciertos signos logran romper bloqueos personales que venían arrastrando desde hace meses.

El Tarot revela que esta racha positiva no es casualidad: es el resultado del aprendizaje, la resistencia emocional y la preparación interna que cada uno desarrolló en semanas anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos mejoran su suerte esta semana según el Tarot?

Tauro, Virgo, Capricornio y Acuario.

¿Qué cartas del Tarot representan esta racha positiva?

Diez de Oros, La Estrella, El Sol y La Rueda de la Fortuna.

¿Qué significa que un signo rompa una mala racha?

Indica un cambio energético que permite resolver problemas, atraer oportunidades y recuperar estabilidad.

¿Las predicciones del Tarot aplican para cualquier año?

Sí, el Tarot trabaja con energías, no con fechas estrictas. Sin embargo, esta lectura se refiere específicamente a la semana del 10 al 16 de noviembre.

Sigue leyendo:

• El horóscopo del 10 al 16 de noviembre pide a 4 signos cuidar su dinero

• La suerte está a favor de 3 signos del 10 al 16 de noviembre

• Horóscopo: qué será tu semana del 10 al 15 de noviembre de 2025