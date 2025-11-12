Arrestan a madre de Missouri tras amenazar con matar a sus hijos durante una transmisión en vivo de TikTok

Una madre de Missouri está acusada de amenazar con matar a sus dos hijos durante una transmisión en vivo de TikTok, diciéndoles: “Estoy harta de ustedes” y “ni siquiera les voy a pegar”, según la policía.

“Duérmanse antes de que los mate”, les dijo Elena Luján, de 30 años, a los niños, de 3 y 7 años, durante su transmisión en vivo la madrugada del sábado, según una declaración de causa probable presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Cole.

“Malditos imbéciles”, supuestamente dijo Luján, antes de arremeter contra uno de sus dos hijos, diciéndoles que serían la razón de la muerte de ambos.

“La mataré y ustedes serán la razón por la que ella esté muerta”, supuestamente les dijo Luján. “Estoy harta de ustedes y si pudiera matarlos y quedarme con su hermana, lo haría”.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer añadió: “La única razón por la que siguen vivos es porque si los mato iré a la cárcel”.

Las autoridades fueron alertadas el sábado sobre la transmisión en vivo de TikTok, lo que motivó que los agentes visitaran el apartamento de Luján alrededor de las 2 a. m., según consta en la declaración de causa probable.

Al llegar, encontraron a Luján presuntamente ebria e inconsciente en la habitación de los niños, con una botella de tequila abierta sobre la encimera de la cocina y vidrios rotos en el suelo.

“Un niño de 3 años estaba acostado en el sofá de la sala”, indica la declaración de causa probable. “Un niño de 7 años dormía en la habitación de la acusada. Debido a su estado de ebriedad, les tomó varios minutos despertarla”.

Luján fue detenida y colocada en la parte trasera de una patrulla, donde, según la policía, escupió a través de la ventana abierta a un agente que se encontraba afuera. Se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y fue trasladada a una comisaría local.

“Profirió numerosas amenazas de muerte contra las víctimas”, concluye la declaración de causa probable. “Es la única adulta que vive en la casa”.

Durante la supuesta transmisión en vivo, la policía afirma que se oye a Luján gritándole a uno de sus hijos y diciéndole que diga “sí, señora”.

“Mientras lloraba, el niño decía ‘sí, señora'”, indica la declaración de causa probable. Luján fue acusada de abuso infantil y trasladada a la cárcel del condado de Cole, donde permanece detenida sin derecho a fianza.

