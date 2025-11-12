Entrenador menciona fecha de regreso del Camarón Zepeda

El entrenador Panda Najar mencionó que William ‘Camarón’ Zepeda volverá al ring en marzo para buscar recuperarse de la derrota que sufrió ante Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones a la prensa recogidas por Izquierdazo, Najar comentó que aún se desconoce quién será el siguiente rival del Camarón Zepeda y que las posibles sedes pueden ser Texas o California.

“Estuvimos con Eric Gómez (presidente de Golden Boy Promotions). En marzo vamos a pelear en Texas o California, se busca rival. Él inicia su preparación, ya está en campamento con Carlos Duarte en Toluca. Él sube a Jiquipilco el 7 de enero para poder estar con su familia, algo que no ha hecho en mucho tiempo, pasar las fiestas navideñas y Reyes. En marzo el Camarón estará listo y Eric lo único que me dijo es que puede ser en Texas o California”, dijo.

Shakur Stevenson acabó con el invicto del Camarón Zepeda. Crédito: John Locher | AP

“Como todos saben y conocen, no perdió con cualquier rival, perdió con alguien que para mí será Salón de la Fama, un rival invicto que para mí puede hacer muchas cosas como Crawford, para mí son únicos. Pero hay que trabajar y aprender de esto porque no podemos aplaudirle que se haya ido a 12 asaltos con Shakur, tenemos vergüenza deportiva, queremos ganar, que su nombre esté en el libro del boxeo y hay que trabajar sobre eso. Las oportunidades siguen y estamos entre los mejores 5 del mundo”, agregó.

En el reñido combate con Stevenson, el campeón fue más preciso a la hora de conectar y como prometió se quedó a intercambiar con el Camarón Zepeda. Aunque el mexicano tiró el doble de golpes que su rival, la mayoría quedaron cortos por la gran defensa del estadounidense.

Al final los jueces le otorgaron la victoria en las tarjetas por amplia decisión unánime a Stevenson con puntuaciones de 118-110, 118-110 y 119-109; y retuvo su cetro de peso ligero del CMB sin problema.

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, perdió su invicto en el deporte y la oportunidad de coronarse campeón absoluto al caer frente a Stevenson. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut, una derrota.

