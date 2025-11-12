Influencer canadiense relató que fue drogado, asaltado y abusado en Brasil

El influencer canadiense Cameron Golinsky, de 35 años, denunció haber sido víctima de la estafa “Buenas noches, Cenicienta” en Ipanema, en la Zona Sur de Río de Janeiro.

Según su relato, publicado en redes sociales y confirmado en una declaración ante la Policía Civil, fue drogado por dos hombres, asaltado y cree haber sido agredido sexualmente.

El caso fue registrado en la Comisaría 12 en Copacabana, y está siendo investigado por la Unidad de Asistencia al Turista (DEAT) y la Comisaría de Delitos contra la Dignidad Sexual, según informó el sitio brasileño Metrópoles.

El encuentro

Cameron relató que conoció a los dos sospechosos en un bar al aire libre en Ipanema, un lugar que frecuentaba desde su llegada a Brasil en febrero para aprender portugués y crear vlogs sobre el país.

“Dos hombres se acercaron, entablaron conversación y me invitaron a una cerveza. Esto ya había sucedido antes, así que no me pareció sospechoso”, escribió el canadiense en redes sociales.

Según él, tras beber el trago, empezó a sentirse extrañamente ebrio, a pesar de haber consumido poco alcohol. Los sospechosos lo llevaron entonces al apartamento donde se hospedaba.

“Me drogaron para dejarme inconsciente, me robaron todo el dinero y el teléfono, y las pruebas indican que fui víctima de agresión sexual”, escribió.

Robo y hackeo de cuentas

Cameron declaró que perdió aproximadamente $3,000 dólares y que le hackearon sus cuentas bancarias y de correo electrónico. Los asaltantes supuestamente cambiaron las contraseñas, los datos biométricos y el acceso digital, impidiéndole recuperar de inmediato su información financiera.

Tras recuperar la consciencia, el turista contactó con el Consulado de Canadá, recibió medicación preventiva y presentó una denuncia formal ante la Policía Civil, que tomó su declaración y realizó un examen forense.

Apoyo

A pesar del trauma, el canadiense, que vivió en Brasil durante nueve meses, quiso defender al país y agradecer a sus amigos brasileños que lo ayudaron tras el ataque.

“Esta fue la experiencia más traumática de mi vida, pero fue obra de dos hombres malvados, no de Brasil. Mis amigos brasileños fueron increíbles; me ayudaron con comida, trámites bancarios, alquiler y limpieza”, declaró.

Golinsky informó que dejará Brasil para viajar a Los Ángeles y luego regresar a Vancouver, donde tiene previsto buscar apoyo psicológico y evaluar las pérdidas económicas.

