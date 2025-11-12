Inmigrante es arrestado tras robar la identidad de un adolescente para buscar trabajo 

Un inmigrante identificado como Antonio de Jesús Moreno Escobar fue arrestado en Texas tras ser acusado de usar la identidad de un menor para conseguir empleo y obtener acceso a beneficios públicos. De acuerdo con las autoridades estatales, el hombre habría utilizado documentos falsificados durante tres años en distintos trabajos en el área de Houston.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó que Moreno Escobar, de origen extranjero y sin estatus migratorio legal, habría comprado por 120 dólares un paquete de documentos falsos, entre ellos un número de Seguro Social y una supuesta tarjeta de residencia.

Un fraude que afectó a un menor texano

De acuerdo con Newsweek, con esa identidad, correspondiente a un niño de 13 años residente en Hutto, el acusado habría trabajado en siete empleos distintos antes de ser descubierto.

Se encuentra recluido en la cárcel del condado de Williamson, en Georgetown, con una fianza fijada en 100.000 dólares. Crédito: Olga Fedorova | AP

La familia del menor afectado no fue alertada de la usurpación de identidad cuando perdió inesperadamente la cobertura médica de Medicaid. La madre recibió una llamada informándole que los ingresos asociados al nombre de su hijo superaban los límites permitidos para el beneficio.

La investigación posterior reveló que esos ingresos provenían de las actividades laborales realizadas por Moreno Escobar usando su identidad.

El arresto se llevó a cabo en el condado de Williamson el 7 de octubre de 2025. Según los registros judiciales consultados por Newsweek, el acusado enfrenta un cargo estatal por uso fraudulento o posesión de información de identificación. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Williamson, en Georgetown, con una fianza fijada en 100.000 dólares.

Texas intensifica sus acciones contra la inmigración irregular

El caso ha sido vinculado a la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del fiscal general, responsable de recuperar más de mil millones de dólares en restituciones y acuerdos desde 2020. Las autoridades estatales consideran este incidente parte de una estrategia más amplia de combate a los delitos relacionados con la inmigración irregular.

En un comunicado, Paxton calificó el caso como “un ejemplo inquietante de cómo algunos extranjeros ilegales abusan de nuestros sistemas y perjudican a familias inocentes”, y aseguró que su oficina actuará con “toda la fuerza de la ley” para castigar estos delitos.

