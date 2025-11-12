Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 abrirán con atletismo y no con natación

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron el calendario de las competencias con una gran sorpresa y es que el atletismo abrirá desde el 15 de julio y no la natación como era costumbre.

Al publicar el calendario detallado el miércoles, los organizadores revelaron que el primer día en el Coliseo de Los Ángeles, el 15 de julio, incluirá las tres rondas de los 100 metros femeninos.

La rama femenina tendrá hasta tres carreras en el mismo día, algo que la categoría masculina no incluirá.

Las atletas tendrán hasta tres años de preparación para lo que puede ser demandante físicamente en la lucha por la medalla de oro en los 100 metros planos.

“La mayoría de los atletas me dijeron: ‘Avísame. Avísame con tiempo y empezaré a entrenar para correr tres carreras de 100 metros en un día’”, dijo Janet Evans, la nadadora medallista de oro que se desempeña como directora de atletas para los Juegos de Los Ángeles.

¿Por qué no habrá natación en el arranque de los Juegos Olímpicos 2028?

La natación, deporte que habitualmente abría los Juegos Olímpicos de Verano, comenzará luego debido a que la ceremonia de inauguración será en el SoFi Stadium al igual que la competición de natación.

Los organizadores explicaron que no era posible armar la piscina tan rápido para las pruebas de natación.

Evans detalló que afirmó que la posibilidad de nadar en el que muchos consideran el mejor estadio nuevo de Los Ángeles, ante 38,000 aficionados, es una oportunidad que su deporte acogió con entusiasmo.

La natación comenzará el 22 de julio y finalizará el 30 de julio, la última semana de los Juegos Olímpicos.

Béisbol y fútbol arrancan antes de la inauguración de Los Ángeles 2028

Disciplinas como el béisbol, fútbol, rugby, hockey sobre grama, balonmano, baloncesto y cricket comenzarán antes de la inauguración el 15 de julio.

El béisbol y Softball regresan a la cita olímpica luego de no estar en París 2024. El Dodger Stadium será el escenario para el béisbol que espera contar con las estrellas de las Grandes Ligas.

