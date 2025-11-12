Los 10 mejores consejos para tus compras del Black Friday de 2025





Sigue los consejos de CR para obtener las mejores ofertas ahora y durante toda la temporada festiva.

By James K. Willcox, Samantha B. Gordon

Algunos de nosotros esperamos todo el año la temporada de compras del Black Friday, con la esperanza de conseguir el mejor precio en un nuevo televisor, un altavoz inteligente, una computadora portátil u otro dispositivo de alta tecnología. Y con razón, ya que es durante esta época cuando solemos encontrar algunos de los mayores descuentos de todo el año en prácticamente todo.

Se acabaron los días en que teníamos que esperar hasta después de Thanksgiving para aprovechar las mejores rebajas. Aunque el Black Friday y el Cyber Monday siguen siendo los días de mayores descuentos del año, las ofertas navideñas ahora empiezan desde principios de octubre y se extienden hasta diciembre. Este año, muchas personas no están esperando al Black Friday para hacer todas sus compras. Lo están haciendo poco a poco, para aprovechar mejor todas estas ofertas y descuentos de temporada, y así distribuir mejor sus gastos.

Reportes de la National Retail Federation y de Adobe prevén un aumento récord en las compras este año, Y según una encuesta de Deloitte sobre las compras navideñas, muchos consumidores están muy enfocados en encontrar buenas ofertas para completar sus compras, ya que anticipan precios más altos este año. Así que, para ayudarte a aprovechar las ofertas del Black Friday y los descuentos de la temporada, hemos reunido nuestros 10 mejores consejos para tus compras navideñas.

Ya sea que empieces tus compras desde ahora o esperes al Black Friday y al Cyber Monday, verás que muchas de esas ofertas que parecen irresistibles no siempre son tan buenas como parecen, y es fácil dejarse llevar si no tienes cuidado.

Pero no te preocupes, Consumer Reports ha estado siguiendo las ofertas del Black Friday durante años y conocemos todos los trucos. Nuestros 10 mejores consejos de compras para el Black Friday te ayudarán a encontrar los mejores descuentos y a reducir al mínimo tanto la frustración como el gasto excesivo.

Los 3 últimos consejos de la lista a continuación son específicamente para quienes buscan comprar un televisor, uno de los productos con más demanda en esta época del año.

1) Comienza temprano. Las rebajas ya empezaron, lo que significa que no tienes que esperar al fin de semana del Black Friday para encontrar descuentos. Los minoristas están ofreciendo ofertas en artículos para prácticamente todas las categorías, y muchos tienen políticas de reembolso y devolución durante las fiestas que incluyen reembolsos parciales para artículos que salen a la venta a un menor precio durante la temporada. Target, por ejemplo, ofrece ajustar e igualar el precio para cualquier producto comprado en sus tiendas o en línea entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre del 2025. Si ves que el precio ha bajado, comunícate con el departamento de atención al cliente para que te reembolsen la diferencia. Sólo tienes que guardar tus recibos y ser proactivo al respecto.

2) Evita las ventas de las tiendas y compra en línea. Aunque muchas ofertas estarán disponibles en persona y en línea, es posible que tengas más suerte y más opciones comprando desde tu teléfono o computadora. Los minoristas a menudo tienen más promociones exclusivas en línea que en sus tiendas físicas. Comprar en línea puede facilitarte comparar precios y revisar diferentes tiendas para aprovechar los mejores descuentos disponibles. Sin embargo, también puede valer la pena revisar las ofertas en las tiendas físicas mientras investigas, utilizando sitios como BlackFriday.com, que reúnen todos los anuncios de la temporada de las tiendas físicas en un mismo lugar. Lo importante es revisar todas tus opciones para asegurarte de que estás obteniendo el mejor precio, sin importar dónde termines comprando.

También hemos visto que más tiendas permanecen cerradas en Thanksgiving, lo que da a los compradores un incentivo más para buscar ofertas en línea durante la temporada festiva.

3. Compara precios usando sitios web y aplicaciones. Para saber si las ofertas realmente valen la pena cuando llegue el momento, conviene monitorear los precios desde antes del Black Friday. Lo mismo aplica para el Cyber Monday. Sin embargo, no tienes que ir tienda por tienda para comparar precios. En la página de internet de Consumer Reports puedes ver los precios actuales en distintas tiendas para todos los productos que aparecen en nuestras calificaciones. Y nuestros expertos también monitorean los precios de todo lo que probamos, usando datos históricos para darte una idea más completa de qué tan buena es cada oferta. Consulta nuestras últimas recomendaciones en el CR Deals Hub.

También puedes probar Google Shopping, PriceGrabber y Shopzilla. Cuando estés en una tienda, las aplicaciones para teléfonos inteligentes como BuyVia, Shopkick, ShopSavvy y Shopular te permiten escanear códigos de barras o códigos QR para comparar precios, encontrar descuentos y obtener cupones. Actualmente hay docenas de sitios web que publican adelantos de anuncios, que han sido autorizados del Black Friday. Nosotros revisamos regularmente BestBlackFriday.com, DealNews, TheBlackFriday.com y GottaDeal. Regístrate si quieres recibir alertas y notificaciones de ofertas, por lo regular las puedes seleccionar y clasificar en categorías por producto.

Minoristas como Amazon, Best Buy, Target y Walmart también tienen sus propias aplicaciones de compra. La aplicación móvil de Amazon, por ejemplo, te permite usar la cámara de tu teléfono inteligente para escanear productos y comparar precios cuando estás en una tienda. (Cuando hayas tachado todo en tu lista de compras navideñas, elimina las aplicaciones que no usas para proteger tu privacidad y seguridad).

Hacer una comparación detallada de precios puede ser una tarea difícil en los días previos al Black Friday. Las mejores ofertas que las tiendas ofrecen, muchas veces, incluyen modelos que no están disponibles en otras tiendas o que no se han encontrado en ningún lado desde principio de año. Aquí te damos dos consejos:

Las extensiones de navegador pueden ser de gran ayuda cuando compras desde una computadora: Son pequeños programas que se incluyen en navegadores como Chrome o Firefox para personalizar tu experiencia de compra. Por ejemplo, CamelCamelCamel, Keepa y Honey son herramientas que te muestran el historial de precios, te alertan sobre cambios de precio y te indican si hay cupones disponibles cuando compras en línea. La aplicación móvil de Keepa ofrece información sobre el historial de precios, pero usarla es algo complicado, mientras que la extensión se muestra directamente en la página de Amazon y es más práctica. Las herramientas de seguimiento de precios de CamelCamelCamel y Honey solo están disponibles en un navegador.

Para comprar de manera inteligente en línea, pon en tu carrito de compra los artículos que tengan un precio que te guste. Así podrás encontrarlos rápidamente y estar listo para hacer tu pedido. Después, revisa los sitios web de otros minoristas para ver si los precios realmente son buenos. Recuerda que poner un artículo en tu carrito no lo reserva; necesitas completar la compra y recibir la confirmación de que el pedido fue recibido. Esto también es útil si aún no estás listo para comprar, ya que te da una idea del precio actual de un producto y, más adelante, podrás comparar rápida y fácilmente si realmente ha bajado.

4) Utiliza los programas de lealtad. Los programas de lealtad de las tiendas a menudo les ofrecen a sus miembros acceso a cupones, ofertas y promociones por adelantado, además les permiten acumular recompensas por lo que compran. Así que regístrate para recibir las alertas de ofertas del Black Friday. En algunos casos, hasta puedes verificar que los productos que quieres están disponibles en la tienda o si los puedes comprar en línea y recoger después en la tienda, lo que puede ahorrarte dinero en gastos de envío.

5) Usa las redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok son una buena manera de enterarte de ofertas y promociones exclusivas. Las compañías a veces publican descuentos especiales por estos medios, y también podrías conseguir códigos de promociones o recomendaciones de influencers. Además, la plataforma de compras de TikTok se está volviendo un lugar cada vez más popular para compras de regalos.

6) Establece un presupuesto y ajústate a él. Sí, esto suena sencillo. Pero las ventas del Black Friday, especialmente los descuentos especiales conocidos como “doorbusters” que la tienda promociona en cantidades limitadas, están diseñados, en parte, con la intención de atraer tu atención para que entres a la tienda o compres en línea cosas que en un principio no tenías intención de comprar. Es muy fácil que te emociones y termines por gastar de más. Decide desde un principio cuánto quieres gastar en tus compras del Black Friday y haz lo posible para resistir comprar de forma impulsiva, sobre todo si no estás seguro qué tan buena es la oferta.

Si usas tarjetas de crédito para tus compras este año, un beneficio es que muchas tarjetas duplicarán la garantía del fabricante. Pero ten cuidado con las promociones sin intereses que ofrecen las tarjetas de crédito de las tiendas. Son buenas si eres lo suficientemente disciplinado como para liquidar el saldo antes de que finalice el período promocional, pero si no lo haces, terminarás pagando intereses sobre el monto total de la compra, incluso si has pagado gran parte de tu saldo.

7) Revisa todas las políticas de la tienda con anticipación. Siempre es bueno conocer las políticas de devolución y de igualación de precios de una tienda. Casi todos los principales minoristas tienen algún tipo de política de igualación de precios y la han ido extendiendo casi todos los años. Además, la mayoría de las tiendas extienden sus plazos de devolución hasta enero, lo que te da a ti y a las personas a quienes les regalas tiempo suficiente para devolver o cambiar cualquier artículo. Algunas permiten devoluciones durante las dos primeras semanas del mes, mientras que otras dan plazo hasta el 31 de enero, lo que hace aún más importante conocer los detalles de cada política.

Sin embargo, algunas tiendas suspenden sus garantías de igualación de precios en ciertos artículos durante el fin de semana del Black Friday, así que asegúrate de leer la letra pequeña. Verifica las políticas de devolución e intercambio para las ventas del Black Friday para asegurarte que la tienda no te cobrará una tarifa de reposición en caso de que devuelvas algún artículo.

Consejos para quienes buscan comprar un televisor

Los televisores merecen atención especial, ya que muchas personas buscan ofertas en estos artículos durante esta época del año. Y con razón: es cuando vemos los mayores descuentos en televisores de todos los tamaños y rangos de precio. Aquí tienes tres consejos de compras para el Black Friday si estás pensando en comprar un televisor nuevo este año.

8) Espera hasta el Black Friday para comprar. Este año, al igual que en años anteriores, esperamos ver los mayores descuentos en televisiones durante el Black Friday. En algunos casos, esos precios pueden mantenerse hasta el Cyber Monday, pero generalmente vemos que vuelven a subir una vez que termina el Black Friday. Por eso, lo mejor es tener claro qué quieres comprar y cuánto puedes gastar, para así estar listo a comprar justo el día después de Thanksgiving.

9) Considera un modelo de televisión “derivado”. A partir de este mes, comenzarás a ver televisiones más económicas fabricadas específicamente para el Black Friday. Algunos modelos solo están disponibles solamente en una tienda. Estos equipos se denominan “derivados” porque se derivan de modelos convencionales; sólo que tienen diferentes números de modelo y posiblemente características y funciones más limitadas, como menos entradas HDMI o un control remoto más sencillo.

No probamos todos los modelos derivados, pero llevamos varios de ellos a nuestro laboratorio. En las pruebas de CR, observamos que algunos de los televisores derivados funcionan tan bien como los televisores de marcas reconocidas, a pesar de tener un precio de entre $100 y $150 dólares menos.

Sin embargo, no todos los televisores presentados en esta época del año son en realidad derivados. Por lo tanto, puede ser difícil evaluar la calidad de los equipos recién presentados y también es complicado comparar precios. Consumer Reports te informará sobre promociones importantes de estos productos a medida que salgan a la venta al mercado y te ayudará a encontrar las mejores ofertas.

10) Ten cuidado con los aparatos más baratos. Las ofertas especiales a precios muy bajos atraen a las personas con la ilusión de ahorrar, pero los televisores, a menudo de marcas menos conocidas, no siempre son una buena inversión.

“Siempre vale la pena recordarles a las personas que los productos del Black Friday suelen tener una tecnología más antigua o están diseñados específicamente para venderse a un precio especial para el Black Friday, y pueden no ser exactamente lo que el consumidor elegiría”, dice Stephen Baker, vicepresidente de análisis de la industria en la empresa de investigación de mercados NPD Group.

Ten en cuenta que usarás tu televisor nuevo durante varios años. Si no estás satisfecho con sus características o la calidad de la imagen, es posible que te arrepientas de no haber gastado de $50 a $100 más para obtener algo mejor.

Además, estos televisores con grandes descuentos suelen estar a su precio más bajo. Un minorista puede estar dispuesto a ofrecerte un mejor descuento en un modelo superior o de tecnología más avanzada, así que no dudes en negociar un mejor precio, independientemente de la época del año. Nuestro experto en televisores revisa todos los anuncios del Black Friday para elegir las mejores ofertas en televisiones que sabe que funcionan bien o que son similares a los modelos que ya hemos probado. Así puedes evitar los que no valen la pena y aprovechar un buen descuento en un televisor que realmente te va a gustar.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.