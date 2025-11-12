Los signos del zodiaco que más se enamoran de compañeros de trabajo

En el mundo laboral, las relaciones sentimentales pueden surgir de manera inesperada.

La convivencia diaria, los proyectos compartidos y las largas horas juntos pueden encender la chispa del amor.

Según la astrología, hay signos del zodiaco que son más propensos a enamorarse de sus compañeros de trabajo, y un estudio de PsychicWorld.com ha revelado quiénes son los que más se dejan llevar por los romances de oficina.

Este análisis, realizado a 2,569 personas, mostró que 1 de cada 5 ha tenido una relación en su entorno laboral, pero los astros indican que hay signos que destacan por su inclinación natural hacia el amor en el trabajo.

1. Libra: el romántico del trabajo

Encabezando la lista con un 68%, Libra es el signo más propenso a enamorarse de un compañero de oficina.

Gobernado por Venus, el planeta del amor y la belleza, Libra es un signo sociable, encantador y con una gran sensibilidad emocional.

Tiende a buscar conexiones auténticas y profundas, y cuando pasa mucho tiempo con alguien que comparte sus ideales o su visión estética, puede fácilmente enamorarse.

Los del signo de la balanza son románticos por naturaleza y disfrutan de la armonía en sus relaciones, por lo que un entorno laboral en el que haya colaboración y comprensión puede convertirse en el escenario perfecto para un flechazo.

2. Tauro: desea a sus colegas

Con un 63%, Tauro ocupa el segundo lugar en la lista. Este signo, también regido por Venus, combina sensualidad y estabilidad.

Aunque aparenta ser reservado, su energía terrenal lo lleva a buscar placer y confort emocional, incluso en el trabajo.

Cuando Tauro siente una conexión real con un colega, puede desarrollar un vínculo fuerte y duradero.

Además, su discreción lo hace capaz de mantener relaciones secretas sin alterar la armonía del entorno laboral. Su romanticismo es silencioso, pero profundo.

3. Virgo: perfeccionista, pero se deja llevar

El tercer puesto lo ocupa Virgo con un 55%. Aunque muchos los consideran fríos o racionales, los virginianos pueden sorprender al abrir su corazón cuando alguien en el trabajo comparte su ética, su visión de la productividad o su deseo de superación.

Virgo se enamora de la mente antes que el cuerpo, y si encuentra a un compañero que lo inspire intelectualmente, puede nacer un amor tan intenso como discreto.

4. Piscis: sueña con un romance de oficina

Con el 52%, Piscis es el signo más romántico y emocional de todos.

Su imaginación y empatía lo hacen propenso a idealizar a las personas que lo rodean, especialmente a aquellas con quienes comparte largas jornadas laborales.

Los piscianos buscan conexiones del alma, por lo que un amor de oficina puede transformarse en algo más profundo.

Incluso, el estudio señala que muchos de ellos terminan casándose con esa persona especial del trabajo.

5. Acuario: ama los romances imposibles

En el quinto puesto, con un 46%, aparece Acuario. Este signo de aire ama la independencia, la innovación y lo poco convencional.

Un romance en el trabajo le resulta emocionante porque rompe las reglas y estimula su curiosidad.

Sin embargo, Acuario tiende a mantener sus relaciones a distancia emocional.

Aunque puede disfrutar de la aventura, rara vez busca compromisos duraderos con colegas.

Otros signos y su visión del amor en el trabajo

Géminis (41%): disfruta de la emoción y la novedad; un amor en la oficina lo estimula y le aporta diversión.

Escorpio (37%): vive las relaciones con pasión y misterio, y un entorno laboral puede convertirse en su terreno de juego amoroso.

Aries (34%): se deja llevar por el impulso, pero sus amores suelen ser fugaces.

Sagitario (30%): ama su libertad y evita los vínculos que limiten su espacio.

Cáncer (22%): prefiere mantener su vida profesional separada de sus emociones.

Leo (14%): competitivo por naturaleza, no permite que el amor interfiera con sus metas laborales.

Capricornio (10%): ve los romances en la oficina como distracciones; su prioridad es el éxito profesional.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos del zodiaco se enamoran más en el trabajo?

Libra, Tauro y Virgo son los signos más propensos a vivir romances laborales, según la astrología.

¿Qué signo evita los romances en la oficina?

Capricornio es el menos inclinado a involucrarse sentimentalmente en el trabajo, ya que prioriza su carrera.

¿Por qué Libra se enamora en el trabajo?

Por su naturaleza romántica y sociable. Al estar regido por Venus, Libra busca la armonía y la conexión emocional con quienes lo rodean.

¿El signo zodiacal influye en las relaciones laborales?

Sí. La energía de cada signo influye en su forma de conectar con los demás, incluso en el entorno profesional.

Sigue leyendo:

• Qué signos del zodiaco son los menos productivos y por qué

• Estos 5 signos del zodiaco tienen madera de artistas y famosos

• Cuáles son los signos del zodiaco que más enamoran