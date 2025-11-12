“Mágico” González contará su vida en un proyecto del Cádiz que podría ser un documental o un libro

Jorge González Barillas, mejor conocido como ‘Mágico’ González y principal figura del fútbol salvadoreño, contará su historia y anécdotas de su carrera como parte de un proyecto impulsado por el Cádiz, anunció en San Salvador este miércoles el presidente del club español, Manuel Vizcaíno.

Sin ahondar en detalles, dio a entender que el proyecto será un documental o un libro.

“Es un proyecto muy importante que tenemos entre las manos y que queremos monitorizar por el bien de él (de ‘Mágico’), de su familia, de El Salvador y de Cádiz”, dijo Vizcaíno en una entrevista con un canal local.

El presidente del Cádiz apuntó que “es hora de que el mundo conozca la verdadera historia de ‘Mágico’ González, contada por él y no contada por terceros” y señaló que el exjugador contará sobre “su vida apasionante, de alguien que ha estado por encima del fútbol negocio, del fútbol que en este momento nos tiene a todos envueltos, que ha sido una persona que se ha divertido siendo un futbolista profesional”.

“Mucha gente ha hablado de forma aislada de Jorge, cada uno contando sus películas. Incluso gente que trató con él personalmente cuenta historias exageradas con respecto a lo que él fue”, expresó y añadió que “él fue lo que fue, y no se esconde ante eso”.

🇸🇻 Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras se encuentran en El Salvador realizando una visita a Jorge ‘Mágico’ González. pic.twitter.com/TRvoVXr8F2 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 11, 2025

‘Mágico’ González adquirió en su etapa de futbolista la condición de ídolo de la afición del Cádiz, club en el que debutó en septiembre de 1982. Jugó en dos etapas (1982-1984 y 1986-1991) y en total seis temporadas en primera división y dos en segunda.

El internacional salvadoreño, que entre 1984 y 1985 jugó una parte en el Real Valladolid y la otra en el Cádiz, participó en 203 partidos y marcó 60 goles.

Tan imprevisible con su vistoso juego como bohemio en su vida privada, González recibió en 2018 un homenaje del Cádiz con ocasión de sus 60 años. Entonces, fue bautizado con su nombre uno de los accesos al estadio Ramón de Carranza.

Al ser cuestionado sobre la importancia de ‘Mágico’ para Cádiz, el presidente del equipo español respondió que “Jorge es para Cádiz, lo que Diego Maradona para Nápoles”.

“Para mí el mejor jugador de la historia ha sido Diego Armando Maradona y es equiparable con Jorge. No porque lo digo yo, sino porque lo dijo el propio Maradona”, manifestó.

Agregó que “Maradona fue en el Nápoles, un equipo que no ganaba a nadie, como Jorge en el Cádiz”, un equipo que nunca había estado en Primera División.

“Jorge es para Cádiz -y voy a seguir con el símil- lo que Diego Maradona es para Nápoles. Es un recuerdo de que cuando el club ha sido grande, el cadismo es una enfermedad contagiosa, el cadista lo es desde la cuna, vive apasionadamente para lo bueno y para lo malo por su equipo, y Jorge es el referente que tienen ellos”, dijo.

💛Cadistas, un saludo de parte del 𝐌𝐚𝐠𝐨🪄 pic.twitter.com/Mjgew6ydAN — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 12, 2025

Para Vizcaíno “Jorge demostró que se puede ser grande y humilde a la vez” y destacó que la leyenda salvadoreña “no se prodiga mucho por las calles, no es de entrevistas, no es de enseñarse, no es de mostrarse, no es de venderse. La gente cuando lo ve, ve un ídolo”.

“Uno de los mejores jugadores de la historia, salió de esta tierra (de El Salvador)”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Inauguran museo y develan estatua del “Mágico” González, pero faltó el partido homenaje

· “Mágico González respalda al “Bolillo” Gómez como DT del El Salvador y acude a entrenamiento

· El Salvador cae ante San Vicente y complica su pase a la Copa Oro 2025