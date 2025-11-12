María León confirma ruptura con Allen Genkin, coreógrafo de Mira Quién Baila

La cantante y actriz María León se encuentra enfocada 100% en su carrera, hecho que la llevó a poner una pausa indefinida, aunque con esperanza de reconciliación, a su relación de poco más de dos años con el bailarín Allen Genkin.

En un encuentro reciente con la prensa, la participante del reality “Juego de voces” confesó que actualmente atraviesa un proceso de duelo como resultado de este rompimiento. Sin embargo, aseguró que el “adiós” se dio en buenos términos y sin ningún tipo de drama de por medio.

Y es que al ser cuestionada sobre la razón detrás de dicha ruptura, María León negó que se tratase de falta de sentimientos o una infidelidad. En su lugar, el motivo principal fue la distancia, pues Allen Genkin reside en Estados Unidos y ella en México.

“Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida (…) Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida“, declaró frente a las cámaras.

Honrando el tiempo compartido y las experiencias creadas en conjunto, María León y Allen Genkin mantienen una interacción cordial: “No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad“, añadió.

Asimismo, reconoció que esta separación representa una oportunidad de aprendizaje y autorreconocimiento: “Yo adoro y amo con todo mi corazón a mi ex pareja, estoy en un duelo por las cosas bonitas, pero al final también vivo un momento de plenitud… estar sola me hace bien“, continuó.

Para finalizar, María León aceptó que: “Tengo la esperanza de que, cuando pase toda esta situación de incompatibilidad de tiempos y espacios, podamos reencontrarnos en nuestra mejor versión“, reiteró.

Seguir leyendo:

• María León muestra a su novio por primera vez

• María León vive angustiante momento a manos de un fan en pleno concierto

• María León se muestra parada de manos y comparte en un video sus entrenamientos

