María León vive angustiante momento a manos de un fan en pleno concierto

María León, ex participante de Playa Limbo, fue víctima de un incómodo momento mientras se presentaba en las Fiestas del Pitic 2025, pues lo que comenzó como una velada repleta de música y diversión, concluyó con un individuo irrumpiendo sobre el escenario. ¿Qué fue lo que pasó? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de videos difundidos en redes sociales, se aprecia el momento exacto en el que la cantante es abordada por un hombre luego de que este burlara la seguridad del evento y subiera al escenario en el que se encontraba interpretando un tema.

La inesperada interacción se dio mientras al participante del reality “Juego de Voces” se encontraba interpretando el tema “El eco de tu voz”, durante su paso por el reconocido evento en Hermosillo, Sonora.

Es así como, ante una audiencia atónita, el sujeto procede a arrebatarle el micrófono para emitir un mensaje que quedó inmortalizado a través de los videos tomados por los fanáticos de María León.

“Gente, es para un taco. No hago daño, yo no le he hecho daño a nadie. Todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente“, se le escucha decir al hombre cuya identidad e intenciones aún permanecen desconocidas.

No pasó mucho tiempo antes de que el equipo de seguridad del evento retirara al individuo del escenario en el que se encontraba la famosa. A pesar de este trago amargo, la artista multipremiada siguió adelante con su presentación.

Cabe recalcar que, hasta el momento, ni María León ni los organizadores del evento en Hermosillo, Sonora se han pronunciado acerca de este incidente.

