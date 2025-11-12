Policía mata a tiros al influencer gastronómico Michael Duarte en Texas durante aparente crisis emocional

El reconocido influencer gastronómico Michael Duarte murió el sábado tras ser abatido por una agente del sheriff del condado de Medina, en Castroville, Texas, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los agentes respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre armado con un cuchillo que se comportaba “de manera errática”.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, Duarte fue hallado fuera de control y amenazando con “matar a todos”. En el lugar se encontraban bomberos y paramédicos, a quienes el influencer habría intentado agredir antes de que llegaran los oficiales.

El momento del enfrentamiento

Las autoridades relataron que los agentes le ordenaron soltar el cuchillo y tirarse al suelo, pero Duarte se negó a obedecer y supuestamente intentó atacar a una de las agentes.

“Duarte se abalanzó sobre la agente gritando: ‘¡Voy a matarte!’. La agente disparó dos veces con su arma de servicio”, indicó el comunicado oficial.

El creador fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital de San Antonio, donde fue declarado muerto.

La familia y su representante artístico informaron al día siguiente que había fallecido en lo que describieron como un “horrible accidente” durante un viaje familiar por Texas.

De la cocina a las redes sociales

Duarte, conocido en línea como @FoodWithBearHands, acumuló más de 2 millones de seguidores gracias a sus videos de cocina al aire libre y sus originales métodos de barbacoa. Su estilo cercano y humorístico lo convirtieron en una figura muy querida dentro de la comunidad culinaria digital.

El influencer había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, relatando en publicaciones anteriores que sufrió una crisis nerviosa durante la pandemia de COVID-19, experiencia que lo llevó a buscar ayuda psiquiátrica y a encontrar en la cocina una vía de recuperación.

“Mirando hacia atrás, sé que ese colapso provino de sentir que había fracasado en la vida. El confinamiento me afectó mucho”, escribió en una de sus publicaciones.

Criado por su madre soltera en Calipatria, California, Duarte aprendió a cocinar gracias a un tío dueño de un restaurante mexicano. Su madre falleció de cáncer de mama cuando él tenía 21 años, un hecho que, según contaba, lo marcó profundamente.

Vivía en San Diego junto a su esposa Jessica y su hija de 6 años, Oakley.

A través de Instagram, Jessica Duarte compartió un mensaje lleno de dolor: “Han pasado 24 horas desde que mi mundo se derrumbó. Estoy aturdida, enojada, deprimida. No hay palabras para describir este dolor. Nunca pensé que estaría escribiendo esto.”

“Para el mundo eras un creador, pero para nosotros eras un esposo y padre amoroso. No merecías esto. Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija.”

“Si todos pudieran detenerse un momento y orar por nuestra familia… Mi esposo, te extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar.”

Las autoridades del condado de Medina continúan investigando las circunstancias que llevaron al altercado. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre qué pudo provocar el episodio ni sobre el estado mental de Duarte antes del enfrentamiento.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera