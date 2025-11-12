Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 12 de noviembre de 2025

Este miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 12 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 31 32 39 65 11

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes agregar la función Double Play en tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deberán reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el sábado 15 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: