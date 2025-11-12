¡Se casa! María Chacón anuncia su compromiso con Christopher Den Uijl

La actriz mexicana María Chacón conmovió a su comunidad digital, compuesta por casi dos millones de seguidores, gracias al emotivo anuncio de su compromiso con el empresario Christopher Den Uijl. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la famosa de historias como “Papás por Conveniencia” y “Cabo” colocó un inesperado carrusel de imágenes en donde dio una mirada inédita a su pedida de mano.

En las fotografías se aprecia a María Chacón, enfundada en un elegante vestido strapless de seda, mostrando su anillo de compromiso en compañía de Christopher Den Uijl mientras comparten un beso desde una carretera desierta.

“Para siempre, contigo… 💍♾️ always & forever“, escribió la estrella de la pantalla chica para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado una ola de reacciones por parte de sus seguidores más fieles, así como de diversas celebridades.

Tal fue el caso de la primera finalista de “La Casa de los Famosos México 3”, Dalílah Polanco, las actrices Ariadne Díaz y Mar Contreras. Por su parte, la cantante Kika Edgar le deseó prosperidad diciendo: “¡¡¡¡Mi niña bella!!!! ¡Todo el amor para ambos! ¡Que se desborde esa alegría para todos los que te amamos! Que vivan los novios”.

Personalidades como Lambda García, Alvarito Díaz, José Ron, con quien comparte créditos en la producción “Papás por Siempre”, así como Juan Diego Covarrubias y Miguel Martínez, se sumaron a la ola de felicitaciones de las que la famosa fue blanco en Instagram.

