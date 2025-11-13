Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 13 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 13 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.33 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.0 y 18.36 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 18.33 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.24 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su línea habitual que es cotizar en verde. Luego de mantener el día previo a la baja, hoy se promedió a 499.01 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 64.22 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.33 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.24 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 499.01 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.22 PESOS DOMINICANOS

