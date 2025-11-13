Donald Trump ordena lanzar la “Operación Lanza del Sur” contra narcoterrorismo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el jueves que la creciente campaña antidrogas del ejército estadounidense en el Caribe se conocerá ahora como “Operación Lanza del Sur”.

Según la política del republicano, “esta designación subraya la creciente magnitud y el carácter a largo plazo de la misión, que comenzó como parte del esfuerzo del gobierno de Trump por combatir el narcoterrorismo en la región”.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Bajo ese argumento, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos 17 ataques contra embarcaciones en aguas sudamericanas, causando la muerte de al menos 69 personas, situación que organismos y voces como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, han calificado de asesinatos extrajudiciales.

De acuerdo a Hegseth, la operación incluirá cerca de una docena de buques de la Armada y unos 12,000 marineros e infantes de marina posicionados en la zona tras la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford.

En el anuncio, Hegseth dijo que, “El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.