Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya es hora de que te pongas en primer lugar, porque últimamente te me andas dejando al final como si fueras guarnición de fonda barata. No confundas tus sentimientos por quedarte donde ya no floreces; ve tras lo que quieres sin pedir permiso y sin dar explicaciones que nadie merece. Los movimientos lunares de estos días te caerán como cubetada de agua fría, te van a abrir los ojos para que entiendas por qué ciertas cosas pasaron como pasaron.
Amistad del pasado regresa y expareja te va a buscar, porque aunque no lo diga, te ha traído atravesado en la cabeza. Tú decide si lo atiendes o lo mandas a terapia. No te me dejes manipular ni mucho menos permitir que te metan cizaña; hay gente que nomás quiere verte caer pa’ sentirse menos miserable. Un viajecito se podría concretar pronto, ya sea con amistades o con alguien muy especial que te mueve más de lo que aceptas.
Ten cuidado con esperar de más de quien no merece ni tu saludo. Reflexiona sobre qué es lo que quieres laboralmente y qué estás haciendo para llegar ahí, porque nomás sueñas, pero no te mueves. No te dejes llevar por chismes familiares o amistades que solo buscan ponerte mal frente a personas importantes. Acuérdate lo que decía la abuela: “al que obra bien, le va bien… pero al que anda de confiado, se lo lleva el viento.”
VIRGO
Traerás buenas energías estos días aprovéchalas para hacer cosas que te dejen algo bueno, no nomás para estar de amargado todo el día. Y mira, ya no te dejes de nadie, porque hay gente que solo te busca cuando quiere algo, y tú, por buena persona, acabas dando hasta lo que no tienes. Ya ponte perra, pero perra fina, la que no presta su tiempo a cualquiera.
Tu economía mejora de manera bien perra, suficientes para mover deudas y respirar un poquito. Eso sí: cuida cada peso, porque entre más tienes, más te quieren enjaretar compromisos. Una amistad te buscará para contarte chisme, pero no opines de lo que no sabes, que luego terminas embarrado en broncas ajenas.
Nuevos amores se acercan, uno por redes y otro del trabajo que te va a tirar los perros con descaro. Saca tus encantos, pero sin bajar la guardia. Hay una persona que no te ve con buenos ojos y te quiere meter en un problema, así que abre bien los ojos. En la familia llega embarazo y un conocido se enferma; apoya sin desgastarte. Y recuerda: lo que no suma, estorba; y tú ya no estás pa’ cargar costales ajenos.
LIBRA
Ya no estés dejando todo para mañana porque luego te me andas ahogando en un vaso de agua. Ve sacando pendientes pa’ que no te truene la tacha después. En los dineros viene una entrada buena, ya sea por cobro atrasado o un pago que te debían. Un familiar necesitará de ti, pero no entregues todo de golpe, ve midiendo porque luego abusar es deporte olímpico.
Tus amistades quieren hacerte una broma pesada… pues jódeles primero, como buena señora que no se deja. Cambios en tu personalidad te harán mandar a la fregada a quien te estorbe. Y si esa persona no te busca, deja de mendigar atención, dignidad ante todo. Tu fuerza de voluntad será clave para alcanzar metas que darán frutos antes de lo que crees.
Habrá quienes quieran ponerte trabas, pero tú te los vas a oler desde lejos. Mujer de piel blanca del pasado retorna con alegría y buenos recuerdos. Ponte al tiro con tu cuerpazo criminal: gym, dieta y autocuidado. Amor del pasado se manifestará con fuerza y te dará grandes satisfacciones, pero no te emociones de más; ve con calma, como señora prudente. Y recuerda: “lo que es para ti, ni aunque te quites; y lo que no, ni aunque te lo amarres.”
ESCORPIÓN
Vienen noticias inesperadas sobre un familiar, y también discusiones en casa por no llegar a acuerdos. Si tienes pareja, ojo con una amistad que te hablará mal de él o ella… y déjame decirte: esta vez sí es cierto. Ponte las pilas; si antes te fue mal, ya ni llorar es bueno, la vida sigue y debes darte chance de empezar otra vez.
Eres de armas tomar, pero el amor a veces te vuelve menso o mensa y te hace cometer pendejadas. Cuida infecciones y dolores de cuerpo porque andarán al acecho. Tu sexto sentido se activará y te revelará una verdad de alguien que no querías aceptar. Ya no finjas sentimientos ni enciendas boilers ajenos si no te interesa; recuerda que el karma es bien culer**, y regresa más rápido que chisme en vecindad.
Es momento de canalizar tu energía en tus metas, no en gente que nomás estorba. Familiar te anda tirando veneno y pronto sabrás quién es. En la familia se visualiza embarazo y cambios en lo económico que te beneficiarán mucho. Y haz caso a lo que sueños te digan, que cuando Escorpión sueña, medio cielo tiembla.
ARIES
Ya es momento de que te pongas en primer lugar porque has dado más favores que santo milagroso y la gente sigue sin agradecerte nada. Un amor del pasado estará rondándote como mosca necia y hasta podría intentar buscarte. Tú decide si lo bloqueas, lo ignoras o lo recibes con tu mejor cara, pero recuerda que donde hubo fuego todavía pueden quedar cenizas… o puras cenizas frías que ya no sirven pa’ nada.
Mírate al espejo y reconoce a la persona que has descuidado por andar resolviéndole la vida a medio mundo. Si tienes pareja, pon más atención a sus actitudes, porque por ahí ya te están dando señales de que algo no anda bien y tú, haciéndote el que no ve, como si no tuvieras intuición. No ignores esas señales, que luego no digas que no te advertí.
Traes un desmadrito emocional en la cabeza por pensar en cosas que no han pasado y que tal vez nunca pasen. Ya deja de aventarte novelas completas cuando te acuestas; lo único que provocas es que duermas mal y amanezcas peor. Nuevos amores se aproximan y uno podría convertirse en relación seria entre diciembre y enero, pero solo si te dejas querer y bajas un tantito la guardia.
Cambios muy positivos llegan a tu actitud: ahora sí vas a poner límites donde antes te quedabas callado, vas a cerrar puertas que ya no te daban nada y abrir otras que te llevarán a oportunidades muy buenas. Ponte a trabajar en esos proyectos que has dejado olvidados porque vienen bendiciones si te vuelves constante.
Y acuérdate, mijito/mijita: “la gente te quiere mientras le seas útil… pero tú quiérete siempre, que para eso sí no hay reemplazo.”
TAURO
Es momento de abrir los ojos y dejar de cargar con personas que no quieren avanzar contigo. Tus sentimientos necesitan orden porque te estás desgastando con quien no te da ni los buenos días. Nuevas oportunidades vienen en camino, y muy buenas, pero no servirán de nada si sigues mirando hacia atrás esperando que alguien cambie cuando ya te demostró mil veces que no quiere.
Un familiar quiere mucho tu apoyo y no sabe cómo decírtelo; dale chance, porque no es cualquiera, es alguien que de verdad te valora. Cambios repentinos de humor podrían ponerte en pleitos en el trabajo, así que piensa antes de hablar, porque últimamente andas tan sensible que cualquier cosita te prende la mecha.
Se ven pérdidas de objetos o aparatos descompuestos, así que cuida bien tus cosas. No seas aprensivo ni celoso, porque eso te hace ver inseguro y tú vales más que eso. Viene una oportunidad de negocio que podría dejarte excelentes ganancias, pero necesitas dar el primer paso. Una situación pronto te hará valorar más a tu familia y a las personas que de verdad están para ti.
No te me martirices por cosas que aún ni suceden; aprende a confiar en el proceso.
Y recuerda el consejo de señora sabia: “quien mucho se aferra, termina perdiendo lo que sí valía la pena… afloja tantito, pero afloja bien.”
GÉMINIS
Vienen días donde tu cabeza será un torbellino de ideas y planes. Vas a querer construir, crear y avanzar, pero debes cuidar a quién invitas a tus proyectos porque no toda la gente tiene la misma visión que tú. Tu economía necesita atención urgente: deja de gastar en tonterías que solo alimentan el ego, no la cartera.
Cambios importantes en tu vida harán que te pongas más desconfiado que nunca. Y no es paranoia, eh, es intuición pura: ya hubo traición o robo y eso te dejó marcado. Aprende la lección, pero no vivas a la defensiva, solo mantén los ojos abiertos.
Tu familia va a necesitar de ti en grande, así que procura pasar más tiempo con ellos. Expareja retorna… pero con las manos vacías, sin nada nuevo que ofrecer. No te emociones: esa persona no viene a construir, nomás a ver si todavía le contestas el mensaje.
No dejes que nadie te manipule; tú ya estás grandecito para tomar tus decisiones. Si tienes pareja, ya es momento de soltar lo que te guardas, porque te estás tragando muchas cosas y eso va a terminar explotando como olla exprés. Habla con calma, con claridad, como señora que da consejo pero no grita.
Escucha a tu intuición. Géminis presiente antes de ver, y cuando sientes que algo anda mal… casi siempre estás en lo correcto.
CÁNCER
Cuida tus apariencias porque una persona que te interesa mucho te estará observando de cerca. Y por favor, ya deja de tropezar con la misma piedra; te encariñas demasiado rápido y terminas sufriendo por gente que ni para un abrazo sirve.
Una amistad tiene interés por ti, pero no sabe cómo acercarse. Si sabes quién es y te interesa, baja la coraza; si no te interesa, sé claro desde el inicio para no herir ni perder la amistad. Hay dos personas —una de piel blanca y otra morena— que te tienen mala voluntad y andan diciendo indirectas para bajarte el ánimo. No les des gusto; tú sigue con tu buena vibra, pero con ojos bien abiertos.
Es semana poderosa para manifestar metas, así que ponte las pilas. Lo que empieces ahorita puede florecer más adelante de una manera hermosa. Carga un limón contigo para evitar accidentes y malas energías, porque andarás muy expuesto en estos días. Amor del pasado te piensa y podrías recibir señales o recuerdos que te muevan el corazón.
Familiar de otra ciudad o país va a necesitar de ti; una llamada tuya le cambiaría el día.
Y recuerda: “quien no te suma, te resta; y tú ya no estás para andar de calculadora emocional.”
PISCIS
Ten cuidado con dar nuevas oportunidades a quien ya te falló. No te me hagas el mártir, porque hay gente que nomás está esperando que les abras tantito la puerta para volver a fregarte. No te prestes. En los juegos de azar se ve una racha buena, pero tampoco te emociones y vayas a apostar lo que no tienes o lo que ya debes.
Vas a planear un viaje para verano —ya sea con amistades o con alguien que anda dándote maripositas en el estómago— así que empieza a ahorrar desde ya, no lo dejes para el último. También se ven oportunidades laborales con mejores ingresos, pero ojo: no renuncies a lo que ya tienes hasta asegurar lo nuevo, porque luego te quedas como perro en misa, sin saber pa’ dónde jalar.
En el amor andas en tu mejor etapa para concretar algo bonito, pero los miedos te traen amarrado. Te da temor que te vuelvan a lastimar como antes, pero mi amor… si sigues cargando los traumas como cruz, jamás vas a avanzar. Cierra ciclos pendientes, corta amarras emocionales, perdona lo que ya ni existe y dale vuelta a la página.
Cambia la actitud negativa que traes hacia cierta persona, porque se resolverá algo que te dará mucha paz. No te prestes a chismes ni pierdas tiempo pensando en lo peor.
Recuerda lo que decía la abuela: “si ya te fue mal una vez, no te vuelvas a meter al mismo charco… está frío y huele feo.”
ACUARIO
Cuida mucho tu entorno familiar, porque podrían venir problemas de salud que necesitarán tu atención y paciencia. En el amor habrá cambios fuertes; si no tienes relación, las cosas empezarán a fluir con una persona que ya te trae en la mira desde hace rato, aunque tú te hagas bien pendejo fingiendo que no ves señales.
Tus cambios de humor estarán bien perros estos días, y eso podría provocar discusiones familiares, así que mide tu carácter. Andarás pensativo, bajoneado y medio perdido sin saber qué camino tomar, pero no te me espantes: esto es solo una etapa de reajuste emocional. El amor no es tu prioridad, pero tarde o temprano vas a aceptar que también necesitas apoyo, cariño y paz emocional.
Tus sueños te revelarán verdades importantes sobre una persona —pon atención, porque ahí vienen las claves que necesitas para tomar decisiones. Alguien de tu pasado anda inquieto por buscarte y pronto tendrás noticias, aunque tú digas que ya lo olvidaste.
La enfermedad de un familiar te pondrá nervioso, pero las cosas se resolverán bien. Posibilidad de viaje y arreglos pendientes que por fin se acomodan. Un problema que te tenía estresado se resolverá mejor de lo que esperabas y te dará ánimo para emprender un nuevo proyecto.
Y recuerda: “quien te quiere, te lo demuestra; quien no… que se haga bolas solo.”
CAPRICORNIO
Se ve un viaje a playa o lugar histórico donde la vas a pasar a todo dar, despejando mente y corazón. Ya es hora de que te alejes de personas que te ponen triste, porque has cargado emociones que no te corresponden. Amores del pasado deben quedar enterrados para siempre; si insistes en revivir lo muerto, nomás te vas a lastimar.
Tu trabajo estará pesado en estos días: estrés, pendientes, desvelos… pero vas a salir adelante como siempre. Lo bueno es que comenzarás a disfrutarte más, a reconocerte, a darte cariñito propio y a sacar de tu vida a gente pendeja que solo te drena energía.
Has sufrido decepciones duras que te hicieron desconfiar del amor, pero ya sea que quieras o no, el destino te tiene preparada una sorpresa: una persona de tierras lejanas —o modo extranjero— entra a tu vida y te va a cambiar la perspectiva. Empata contigo, te entiende, te escucha, te da paz… como hacía años no sentías.
Date la oportunidad de conocerle; tus heridas sanarán poco a poco y recuperarás la ilusión.
Un nuevo sentimiento renacerá dentro de ti y te dará la claridad para volver a creer en la felicidad. Acuérdate del dicho: “no todo lo bueno se encuentra cerquita… a veces lo mejor llega desde lejos.”
SAGITARIO
Ya no te eches culpas que no te corresponden. Cada quien debe hacerse responsable de su propio desmadre, no tú. Tu mayor problema siempre ha sido darlo todo por amor, al punto de que te olvidas de ti mismo. Ya no caigas en lo mismo, porque luego te andas quejando cuando te tratan como segunda opción.
Amor del pasado se manifestará, pero esta vez no te moverá como antes; ahora sí ya entendiste que esa historia ya se acabó. Si tienes pareja, evita buscar pleitos; enfócate en fortalecer la relación, no en ponerle peros a cada cosa. Cambios perrones vienen hacia ti: la llegada de un amor de tierras lejanas te traerá estabilidad y emoción, algo que de verdad necesitabas.
La vida te va a llenar de nuevas oportunidades laborales y personales; no te dejes caer ni manipular por nadie. Gente envidiosa te vas a topar y con ella varias traiciones y enfrentamientos, pero no te me preocupes: tú sabrás cómo manejarlos con tu elegancia aventada.
Vienen momentos de muchísimos cambios, opciones nuevas, caminos que se abren y oportunidades que habías pedido desde hace tiempo. Si tienes pareja, no permitas manipulación. Si no tienes, prepárate porque llega algo serio y bien colocado.
Y recuerda, mi amor: “el que te quiera, te va a seguir el paso… el que no, que se quede atrás porque tú no te vas a detener por nadie.”