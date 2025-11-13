John Fetterman, senador por Pensilvania, termina hospitalizado luego de sufrir un infarto

John Fetterman, senador por Pensilvania, encendió la alarma en el Partido Demócrata al darse a conocer que, debido a un aparatoso accidente, fue ingresado a un hospital.

Después de haber votado en apoyo a los senadores republicanos el lunes por la noche para reabrir el gobierno, el político de 56 años había regresado a su casa sin imaginar que durante un paso matutino sufriría un desfallecimiento.

De acuerdo un comunicado emitido por personal de su oficina Fetterman fue víctima de un paro cardíaco repentino.

“Durante un paseo matutino, el senador Fetterman sufrió una caída cerca de su casa en Braddock.

Tras una evaluación, se determinó que sufrió una crisis de fibrilación ventricular que provocó que el senador Fetterman se sintiera mareado, cayera al suelo y se golpeara la cara con heridas leves.

Se encuentra bien y en observación rutinaria en el hospital. Ha optado por permanecer ingresado para que los médicos puedan ajustar su tratamiento farmacológico”, indica la misiva.

Posteriormente, el propio John Fetterman compartió un mensaje en redes sociales mofándose del daño que sufrió su rostro.

“Si pensabas que mi cara se veía mal antes, ¡espera a verla ahora!”, escribió.

A pesar de ser demócrata, John Fetterman ha apoyado algunas iniciativas republicanas. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En lo que va del año, el demócrata de Pensilvania ha sido severamente cuestionado por la cercanía que ha mostrado hacia Donald Trump desde que el republicano derrotó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales.

De hecho, hay quienes ya comienzan a definirlo como un conservador de closet, lo cual él niega rotundamente.

El político de cabeza calva y quien acostumbra asistir a las sesiones del Senado como si fuera a un entrenamiento de baloncesto, pues arriba vestido con pantaloncillos cortos y sudadera, se ha convertido en la antítesis del Partido Demócrata.

Debido a que Fetterman sufrió un derrame cerebral en 2022, sus detractores —entre ellos varios exempleados— afirman que presuntamente enfrenta problemas de salud mental, los cuales se proyectan en extraños cambio de conducta.

En 2023, ingresó al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde por espacio de seis semanas permaneció recluido a consecuencia de una profunda depresión que padecía.

Posteriormente, al reintegrarse a la política, sus problemas para relacionarse con sus propios compañeros de partido comenzaron a intensificarse.

No obstante, John Fetterman descarta padecer secuelas del derrame que sufrió.

Sigue leyendo:

• El senador demócrata John Fetterman se está quedando sin empleados por simpatizar con Donald Trump

• El senador John Fetterman exhorta a los demócratas a serenarse y digerir su derrota electoral

• John Fetterman: el político tatuado, rockero y con secuelas de un infarto que logró arrebatar a los republicanos un escaño crucial en el Senado de EE.UU.