Luis Rubiales, acusado de agresión sexual por Jenni Hermoso, es atacado durante la presentación de su libro

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado por un hombre que le tiró huevos durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tuvo lugar este jueves en Madrid.

Al grito de “sinvergüenza”, un hombre irrumpió en el acto y lanzó tres huevos a Rubiales, quien esquivó dos y recibió uno en la espalda. El atacante fue neutralizado casi de inmediato, por lo que el evento continuó sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual“, destacó.

Varios medios como El País, El partidazo de Cope, El Chiringuito y Marca reportaron que el agresor fue detenido y resultó ser tío del exdirigente deportivo.

Rubiales presenta este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual.

