Mujer inmigrante afirma que ICE la detuvo pese a tener Green Card

Juanita Ávila, originaria de Guatemala y residente en Oregón desde 2014, asegura haber sido víctima de discriminación racial durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 5 de noviembre. Inicialmente pensó que estaba siendo secuestrada al ver las luces de la policía parpadeando en su espejo retrovisor mientras conducía por la autopista 99 en Cottage Grove.

Al detener su vehículo, Ávila relató que un agente federal vestido de verde se identificó como policía, lo que generó confusión y miedo. Otro hombre, con el rostro cubierto por una mascarilla, le preguntó dónde había nacido. “El otro tipo dijo: ‘Bueno, nosotros somos los oficiales y usted está arrestada’”, recordó Ávila en un mensaje a Newsweek.

Las imágenes captadas muestran a Ávila gritando mientras acusa a los agentes de haber falseado su identidad. Momentos antes, había intentado grabar la interacción con su teléfono. Según su testimonio, fue arrastrada de su coche y tirada al suelo mientras su hija, Emely Agustín, de 19 años, trataba de explicar que su madre tenía estatus de residente permanente. Ávila permaneció detenida aproximadamente 30 minutos antes de ser liberada.

Acusaciones de discriminación racial y respuesta de ICE

Ávila sostiene que los agentes actuaron por su origen hispano y el tipo de vehículo que conducía. “Estaban deteniendo camionetas y camiones que iban camino al trabajo”, afirmó. Por su parte, ICE negó que seleccionara aleatoriamente a las personas, indicando que los operativos se realizan “de acuerdo con la ley y basados en pistas de inteligencia”.

Según Chrissy Cuttita, portavoz de ICE, durante los operativos en Cottage Grove y Eugene, se arrestaron a diez inmigrantes indocumentados, todos con antecedentes penales, incluyendo a uno con orden de deportación. “Cualquier persona sin estatus migratorio legal puede ser objeto de arresto y deportación”, subrayó.

Respuesta de autoridades locales y legisladores

El Departamento de Policía de Cottage Grove aclaró que no participó en la operación ni solicitó recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El jefe de policía, Cory Chase, aseguró que su departamento sigue cumpliendo con las leyes de Oregón y la política local en materia de inmigración.

Varios legisladores demócratas, entre ellos el representante Val Hoyle y el senador Ron Wyden, emitieron una declaración conjunta condenando los operativos de ICE, calificando la detención de Ávila como agresiva y violatoria de los derechos constitucionales. “Se niegan derechos al debido proceso y a la representación legal”, señalaron, destacando que el operativo forma parte de una serie de acciones similares en todo el estado.

El incidente generó protestas en Cottage Grove, donde unas 150 personas se reunieron en Coiner Park para apoyar a los afectados. Su hija, Emely Agustín, afirmó: “A mi madre no la detuvieron por sospecha de un crimen, sino porque era latina y conducía una camioneta. Estaban deteniendo a personas de color que iban al trabajo”.

Ávila relató que su encuentro con ICE ocurrió mientras se dirigía a ayudar a una amiga detenida previamente. La mujer denunció el uso de fuerza excesiva y la falta de identificación adecuada por parte de los agentes, quienes finalmente la esposaron y la arrodillaron en el suelo, según declaraciones recogidas por Lookout Eugene-Springfield.