Noem anuncia bonos de $10,000 para agentes de TSA que trabajaron durante el cierre

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el jueves que los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) con un “servicio ejemplar” durante el cierre del gobierno recibirán un cheque de bonificación de $10,000 dólares.

El anuncio de Noem ocurrió en un aeropuerto de Houston, en Texas, después del final de un cierre del gobierno de 43 días.

Around 47,000 frontline @TSA officers continued to do an excellent job working throughout the shutdown despite the Democrats holding up their paychecks.



Today, @Sec_Noem awarded $10,000 bonuses to the dedicated men and women of TSA who showed up every day to serve and protect… pic.twitter.com/rO3CneHu0y — Homeland Security (@DHSgov) November 13, 2025

Noem afirmó que los bonos, además del pago retroactivo, son “por su dedicación, por cubrir turnos extra y por presentarse a trabajar todos los días”. Anunció los bonos en una conferencia de prensa en Houston, acompañada por agentes, y dijo que se reconocería a otros empleados en todo el país.

“Continuaremos no solo reconociendo a los empleados en todo el país, sino que también consideraremos a cada funcionario de la TSA que prestó sus servicios durante este cierre del gobierno, y haremos lo posible por reconocer su labor y ayudarlos económicamente con un bono para que ellos y sus familias puedan recuperarse”, dijo Noem.

