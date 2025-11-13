¡Sara Corrales está embarazada! La actriz espera su primer bebé junto a Damián Pasquini

A tres meses de llegar al altar con el empresario argentino Damián Pasquini, la actriz Sara Corrales anunció que está a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de su vida: la de ser mamá. ¿Cómo se dio a conocer la noticia? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Fue por medio de una emotiva publicación realizada desde su cuenta de Instagram que la estrella de historias como “La Jefa” y “Mi Camino es Amarte” compartió la nueva alegría que ha tocado a su puerta.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, escribió Sara Corrales al inicio de su mensaje.

Asimismo, la famosa reflexionó sobre el significado de esta adición a su familia: “Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres“, añadió.

El conmovedor video dio una mirada inédita a los primeros meses de embarazo de Sara Corrales y evidenció la ilusión con la que ella y su esposo Damián Pasquini esperan a su primogénito.

“Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo“, expresó la estrella de la pantalla chica.

Las respuestas a este anuncio no se hicieron esperar, especialmente por parte de aquellas celebridades que forman parte de su círculo más cercano. Tal fue el caso de Génesis Suero, la periodista Catalina Amaya y la histrionisa Carmen Villalobos.

Esta última no dejó pasar la oportunidad de expresarle sus mejores deseos con un breve, pero sentido mensaje: “¡Felicidadesssssss 🙌🙌🙌🙌! ¡Lo que más soñaban ❤️! Dios los bendiga”, se lee bajo el post de la colombiana.

