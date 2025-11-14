El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 14 de noviembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:38 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:32 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 81 grados Fahrenheit (19 y 27ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

