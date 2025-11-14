Fiscalía revela que Derek Rosa envió fotos del cuerpo de su madre asesinada a un amigo antes de llamar al 911

Derek Rosa, el joven de Florida acusado de asesinar a su madre le tomó una foto al cadáver y se la envió a un amigo, según reveló la fiscalía estatal de Miami-Dade.

Rosa tenía 13 años cuando presuntamente apuñaló 46 veces a su madre, Irina García, de 39 años, mientras dormía en su cama en su apartamento de Hialeah el 12 de octubre de 2023.

La fiscalía detalló ahora las presuntas acciones de Rosa en una moción presentada por la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade y obtenida por la revista People.

De acuerdo con los nuevos documentos revelados por la fiscalía, Rosa, a través de chats grupales y mensajes de texto, habría mandado mensajes de contenido muy fuerte a amigos, entre los que se incluyen las fotos de su madre, tras ser asesinada.

“Poco después, el acusado fotografió el cuerpo de su madre en un charco de sangre, junto con una pistola. El acusado también se tomó una ‘selfie’ con la mano cubierta de sangre“, indica la moción.

La fiscalía afirma que menos de 10 minutos después de tomar esas fotos, Rosa realizó la primera de varias llamadas telefónicas a un amigo en otro estado. Durante esa primera conversación, Rosa aparentemente le dijo a su amigo que le enviaría fotos y le pidió su opinión.

Los fiscales escribieron en la moción que Rosa procedió a enviar imágenes del cadáver de su madre en un charco de sangre, una pistola y su mano ensangrentada a su amigo.

Los fiscales escribieron que el amigo inicialmente pensó que Rosa estaba bromeando al recibir esas imágenes, y cuando se enteró de que eran reales, “alternó entre la conmoción y la incredulidad”.

La fecha del apuñalamiento, el 12 de octubre, fue significativa, según argumentan los fiscales en la moción, al detallar que Rosa estaba fascinado con Jason Voorhees, el antagonista de la máscara de hockey de la franquicia de terror Viernes 13, quien a menudo usaba un machete para matar a sus víctimas.

Como informó inicialmente WTVJ, los fiscales afirman que Rosa había dicho que se disfrazaría de Jason para Halloween en mensajes a amigos antes del apuñalamiento, que tuvo lugar justo antes de la medianoche.

Fue Rosa quien denunció el asesinato llamando al 911, durante la cual, al parecer, confesó el crimen y detalló sus acciones mientras hablaba con la operadora.

La policía llegó poco después a su apartamento y detuvo a Rosa, señalando en su informe que había huellas ensangrentadas que aparentemente coincidían con las del joven, desde el dormitorio hasta la puerta principal.

Esta nueva moción responde a una solicitud de la defensa para obtener pruebas, que la fiscalía alega que es un intento de señalar al esposo de García, Frank Ramos, como sospechoso alternativo.

Según la fiscalía, el esposo se encontraba en Georgia al momento del asesinato.

