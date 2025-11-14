Google amplía la grabación de llamadas nativa a más modelos Pixel

Google ha decidido ampliar la esperada función de grabar llamadas directamente en sus teléfonos Pixel, permitiendo a los usuarios realizar grabaciones nativas desde el dispositivo sin depender de aplicaciones externas.

Esta actualización representa un cambio relevante en la estrategia de la compañía, ya que durante años la grabación de llamadas estuvo bloqueada en Android debido a la diversidad de normas legales a nivel global y las propias políticas de privacidad de Google.

¿Qué modelos Pixel serán compatibles con la grabación de llamadas?

A partir de ahora, la función estará disponible en los teléfonos Google Pixel 6 y todos los modelos lanzados después, incluyendo las series Pro y “a”. En concreto, la lista de terminales compatibles incluye:

Google Pixel 10 Pro XL



Google Pixel 10 Pro



Google Pixel 10



Google Pixel 9 Pro XL



Google Pixel 9 Pro



Google Pixel 9



Google Pixel 8 Pro



Google Pixel 8



Google Pixel 8a



Google Pixel 7 Pro



Google Pixel 7



Google Pixel 7a



Google Pixel 6 Pro



Google Pixel 6



Google Pixel 6a

Esta expansión asegura que la mayoría de los usuarios recientes de Pixel podrán disfrutar de la grabación de llamadas de forma oficial y segura, siempre que el dispositivo esté actualizado y cuente con la última versión de la app Teléfono, junto con el Pixel Drop más reciente.

Así funciona la grabación de llamadas en Google Pixel

La grabación nativa es sencilla y accesible: solo basta con abrir la app Teléfono, dirigirse a los ajustes y habilitar la opción de grabar llamadas, que ahora puede ser usada de manera manual o configurar para grabar automáticamente ciertas llamadas, como las de números desconocidos o incluso seleccionar contactos específicos. Se ha implementado un sistema de aviso automático, que reproduce un pitido o un mensaje al otro interlocutor al comenzar la grabación para asegurar que ambas partes sean conscientes de ello. Esto protege la privacidad y asegura el cumplimiento de la legislación vigente en muchos países.

Cabe destacar que esta función está disponible en todos los países donde los Pixel se comercializan oficialmente, tanto en Europa como en América y otras regiones seleccionadas. Sin embargo, la disponibilidad podría variar dependiendo de la actualización del sistema y la app de Teléfono en tu dispositivo, así que es recomendable mantenerlo al día para acceder a todas las novedades.

Grabación de llamadas: aspectos legales importantes

No todo es tecnología. Grabar llamadas puede ser legal o ilegal dependiendo de la jurisdicción. Por ejemplo, en España es perfectamente legal grabar una llamada siempre que seas parte de la misma, pero su difusión sin consentimiento puede vulnerar la Ley de Protección de Datos, así como el derecho al honor y a la intimidad. En otros países, la legislación puede ser mucho más restrictiva, llegando a exigir el consentimiento expreso de todas las partes.

Google, consciente de esta complejidad jurídica, ha optado por incluir el aviso automático al inicio de la grabación, como un mecanismo de protección para usuarios y para la propia empresa. Es fundamental que, antes de utilizar esta función, te informes bien sobre la normativa de tu país y, cuando sea necesario, solicites siempre el consentimiento explícito para evitar posibles sanciones o problemas legales. El hecho de que tu teléfono lo permita no significa que puedas hacerlo en cualquier circunstancia, así que ¡cuidado!.

Con esta función Google responde a una demanda real de los usuarios dotando a sus Pixel de una de las funciones más solicitadas del sector. Eso sí, usa la grabación de llamadas con responsabilidad, ética y dentro del marco legal de tu territorio. Así disfrutas de la nueva función sin preocupaciones y aprovechas al máximo todas las capacidades de tu móvil Pixel actualizado.

