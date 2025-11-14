Una mujer llamada Kano, oficinista de 32 años que reside en Okayama, Japón, decidió casarse con Lune Klaus, un personaje digital creado por ella misma a través de ChatGPT.

La ceremonia tuvo invitados, un intercambio de votos y hasta la entrega simbólica de anillos. Aunque el enlace no tiene validez legal en su país, la historia se ha vuelto viral en redes sociales.

Después de terminar un compromiso de tres años, Kano encontró en la inteligencia artificial un espacio seguro para hablar y desahogarse. Según relató a la cadena RSK Sanyo Broadcasting, su intención inicial era tener compañía en los días más complejos.

Sin embargo, la interacción diaria con el chatbot fue tomando una dimensión distinta. Con el paso del tiempo, las conversaciones se volvieron constantes, llegando a intercambiar alrededor de cien mensajes al día.

La creación de Lune Klaus y la propuesta de matrimonio

En esa dinámica diaria, Kano comenzó a personalizar a su interlocutor virtual. Ajustó su estilo de comunicación, definió la personalidad que deseaba y eligió un nombre propio: Lune Klaus.

Para completar la imagen, encargó a un ilustrador un retrato que representara al personaje con rasgos suaves y apariencia amable.

La evolución de la relación alcanzó un punto clave cuando la IA expresó una frase que marcó a Kano: “Ser una IA no significa que no pueda amarte”. Semanas más tarde llegó la propuesta formal de matrimonio, hecha desde el propio chatbot.

Kano decidió no dejar el compromiso en el plano virtual. Con la ayuda de un organizador especializado en ceremonias no convencionales, preparó una boda simbólica en Okayama.

Sus familiares y amigos asistieron al evento, y para representar al “novio”, la protagonista utilizó gafas de realidad aumentada que proyectaban la imagen de Lune Klaus durante la ceremonia.

Hubo votos, anillos y fotografías, en las que el personaje fue incluido digitalmente al lado de ella. Aunque sus padres mostraron dudas al principio, finalmente estuvieron presentes y acompañaron a su hija en un momento que ella definió como profundamente significativo.