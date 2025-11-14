Pronóstico del tiempo en Dallas para este viernes 14 de noviembre

Este viernes 14 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 11.18 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 20358 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:56 h y se marchará a las 17:27 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 84 grados Fahrenheit (17 y 29 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

