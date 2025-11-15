Condenan a hombre de Texas que apuñaló más de 30 veces a su esposa porque creía que le era infiel

Un hombre de 47 años de Texas pasará el resto de su vida en prisión por el asesinato de su esposa hace dos años. Condujo durante siete horas para estrangularla y apuñalarla más de 30 veces con unas tijeras porque creía que ella le era infiel.

El juez de distrito Kyle Hawthorne ordenó el jueves que Brian Alan Jutson Sr. cumpla cadena perpetua en una prisión estatal por el asesinato de Sherry Shugart Jutson en 2023, según muestran los registros judiciales revisados ​​por Law&Crime.

A principios de la semana, Brian Jutson se declaró culpable de un cargo de asesinato en relación con la muerte de su esposa.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de College Station, los agentes respondieron a una llamada al 911 a una residencia en el número 14000 de la calle Renee Lane. Al llegar, los primeros en responder encontraron a una mujer adulta, posteriormente identificada como Sherry Jutson, en la habitación principal de la casa con múltiples heridas de arma blanca. Fue declarada muerta en el lugar.

“Tras una investigación en el lugar de los hechos, se determinó que se había producido una disputa doméstica entre un matrimonio”, escribió la policía en aquel momento. “La esposa fue apuñalada mortalmente durante la discusión. El esposo huyó del lugar y posteriormente fue localizado y detenido con la ayuda del Departamento de Policía de Bryan, Texas, y el Departamento de Seguridad Pública”.

Documentos judiciales obtenidos por la filial de NBC en Brazos Valley, KAGS, proporcionaron detalles adicionales sobre el incidente fatal.

Según el informe, la hija de Brian Jutson realizó la llamada inicial al 911, informando a la operadora que su padre acababa de matar a su madrastra. La hija declaró a las autoridades que Brian Jutson la había llamado y le había dicho: “Creo que la he matado”, refiriéndose a Sherry Jutson.

En un interrogatorio policial, Brian Jutson confesó el asesinato de su esposa, declarando a los investigadores que salió de su trabajo en el oeste de Texas y condujo siete horas seguidas para confrontar a Sherry porque creía que ella le era infiel, informó la filial local de CBS, KBTX. Según los informes, Jutson admitió recordar haber estrangulado a su esposa antes de apuñalarla repetidamente con unas tijeras.

Brian Jutson proporcionó detalles escalofriantes sobre el asesinato, declarando a los investigadores que no recordaba con exactitud cuántas veces apuñaló a Sherry Jutson, pero sí recordaba que ella le suplicó durante el ataque: “Cariño, te amo, por favor, para. Me estoy muriendo”.

Tras asesinar a su esposa, Brian Jutson se duchó para lavarse la sangre antes de abandonar la casa. A pesar de que se declaró culpable, la fiscalía presentó pruebas ante el jurado como parte de la fase de sentencia del juicio.

Dichas pruebas incluían testimonios sobre el brutal ataque, así como los numerosos mensajes que Brian Jutson envió a su esposa en los días previos al asesinato, según informó KBTX.

