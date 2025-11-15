Detienen a manifestantes que enfrentaron a policías ante centro de detención de ICE en Chicago

Las protestas en torno a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las afueras de Chicago que los defensores de inmigrantes han denunciado que se usa como centro de detención degeneraron en caos el viernes, con un saldo de 21 detenidos y cuatro agentes heridos.

Este el el más reciente enfrentamiento de manifestantes con las autoridades en un centro que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones contra la continua represión migratoria del gobierno de Trump en el área de Chicago, en Illinois.

Vídeos captaron a cientos de personas, incluyendo a líderes religiosos y a policías antidisturbios inmovilizando a los manifestantes en el suelo y arrestándolos.

Incredible photo from today’s protest at the Broadview ICE facility https://t.co/N63tzRKiY0 pic.twitter.com/sWf2Rx5rgU — Kelsey Reichmann (@KelseyReichmann) November 14, 2025

Jillian Westerfield, ministra asociada de la Iglesia Lake Street en Evanston, declaró en una entrevista con Chicago Sun-Times que vio a un grupo de líderes religiosos tomados de la mano en las calles y se unió a la manifestación. Ella dijo que asistió a las protestas del día para brindar apoyo espiritual a los detenidos dentro del centro penitenciario.

At least five people, including faith leaders, were arrested Friday outside the Broadview ICE facility after scuffles erupted with Illinois State Troopers and Cook County sheriff’s police. https://t.co/u56GOyvizs — Chicago Sun-Times (@Suntimes) November 14, 2025

Westerfield dijo también quería saludar a algunas de las cientos de personas que han recibido la orden de ser liberadas de centros de detención federales en la región, después de que un juez federal dictaminara que los agentes violaron un acuerdo extrajudicial de 2022 sobre arrestos sin orden judicial en Chicago y sus alrededores.

Los líderes religiosos han solicitado formalmente en repetidas ocasiones que se les permita ingresar al centro para ofrecer servicios religiosos, pero se les ha negado.

Un funcionario del centro de detención de ICE volvió a denegar el acceso a los líderes religiosos por teléfono el viernes por la mañana.

“Tenemos que brindar atención espiritual y a nuestros vecinos se les está negando el derecho a su libertad religiosa y al poco consuelo que podríamos ofrecerles con la comunión u otro tipo de apoyo”, dijo Westerfield en su entrevista.

