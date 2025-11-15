El Caucus Hispano del Congreso respalda la decisión del representante “Chuy” García de retirarse

Luego de que Jesús G. “Chuy” García anunció su retiro anticipado como miembro de la Cámara de Representantes por el 4.º distrito congresional de Illinois, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) respaldó la decisión asumida reconociendo el aporte de su trabajo durante los seis años en que desempeñó su cargo.

El 27 de octubre, el político de 69 años nacido en Durango, México, presentó su solicitud de reelección, pero un mes después anunció su intención de retirarse al concluir su periodo de trabajo.

El argumento de mayor peso expuesto por el demócrata fue que su cardiólogo le recomendó reducir su ritmo de trabajo por motivos de salud.

García además expuso que su esposa, quien padece esclerosis múltiple, le pidió no presentarse a la reelección y en lugar de ello dedicarse a cuidar a su nieto de ocho años quien luego del fallecimiento de su hija Rosa, ocurrido en 2023, quedó huérfano.

A través de un comunicado, el CHC respaldó la decisión de Chuy García cuya carrera en la política estadounidense comenzó en el Ayuntamiento de Chicago cuando fue elegido concejal, en 1986.

“El Caucus Hispano del Congreso apoya firmemente al congresista Chuy García y su decisión personal de dejar el Congreso para dar prioridad a su familia.

El congresista García ha sido un defensor de la justicia y la dignidad de las familias trabajadoras, los inmigrantes y las comunidades de su distrito y de todo el país. Su decisión de centrarse en la salud de su esposa, su propio bienestar y la adopción de su joven nieto refleja los valores que nuestra comunidad honra y fomenta. Respetamos estas consideraciones profundamente personales”, señala la misiva.

Statement from Congressman Chuy García’s Spokesperson: pic.twitter.com/RNUuMB0weA — Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) November 13, 2025

Sin embargo, la decisión de no presentarse a la reelección, también le generó críticas a García, pues el hecho de que allá nombrado rápidamente a su jefa de gabinete para reemplazarlo fue visto como un golpe a los principios democráticos, al menos bajo la perspectiva del también demócrata Raymond Anthony López, concejal del distrito 15 en Chicago.

“Para alguien que dice estar por encima de la política clientelista, alguien que dice defender una política progresista e inclusiva… realizar esta maniobra que socava el proceso democrático es, en el mejor de los casos, hipócrita, y en el peor, repugnante”, enfatizó.

