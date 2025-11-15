Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 15 de noviembre 2025
En estos días tendrás muchísimas posibilidades de conocer a alguien que te va a dejar con el ojo cuadrado. Esa persona trae justo lo que llevas rato buscando, pero como eres medio incrédulo, hasta te vas a asustar de lo bien que conecta contigo. También se te viene una salida con amistades o un evento social donde vas a brillar como siempre, nomás cuida que no te gane la emoción y aceptes planes de último minuto, porque lo que se hace al aventón suele terminar en santo desmadre… y tú saliendo perjudicado.
No dejes que nadie te haga sentir menos, que ya bastante te han pisado el ego en el pasado como pa’ que tú mismo te pongas de tapete. Elige bien tus amistades y tus amores, que luego te encanta encariñarte con quien nomás te hace perder tiempo. Y sí, te va a pegar la nostalgia por alguien que ya no está en tu vida, pero recuerda, mi’jo: si no se quedó, fue por algo.
Vas a escuchar comentarios que vienen con mala leche, hechos para hacerte enojar y sacarte de tu papel de divinidad leonina, así que aguas. Si tienes pareja, ya siéntense a hablar como gente adulta, porque esas indirectas y el “a ver si entiende solo” nomás han hecho su relación una bomba a punto de estallar. No actúes sin pensar, que a veces te atarantas bien gacho y luego no sabes ni cómo explicar tus movidas.
Y aguas porque amor nuevo podría tocar tu puerta, y viene por redes sociales… hasta parece broma que vivirá en otra ciudad, porque el universo siempre te manda pruebas, pero esta podría valer la pena. Tú sabrás si la tomas o no.
VIRGO — 15 de noviembre 2025
Se te viene un cambio laboral muy perro, de esos que te levantan la economía y te hacen respirar bonito. Pero también te digo: tu carácter está más bravo que perro sin cadena, así que bájale tantito, porque podrías lastimar justo a quien más te quiere. Si tienes pareja, aguas con los celos tontos… un arranque tuyo podría provocar un problema de esos que dejan huella.
No finjas cariños nomás por quedar bien, tú sabes que lo bueno se siente en la piel y en el alma. Ten fe en tus sueños, pero ponte las pilas, porque te encanta que todo salga perfecto sin mover un solo dedo. Aprende de tus errores, que no estás para repetir lecciones que ya deberías tener más que repasadas. Y prepárate porque te viene dinero extra, ideal para pagar pendientes que te traían con el Jesús en la boca.
Tu carácter es como el clima: un día soleado, al otro tormenta con granizo. Y así nadie te entiende. No te exijas lo que no puedes dar, mejor ponte metas alcanzables para que no te frustres tú solito con tus estándares de perfección imposibles. También se ve una decepción con personas cercanas; tú defiendes tus ideas con uñas y dientes, aunque estés equivocado… y eso causa conflictos. Acepta cuando la riegas, que también se vale.
LIBRA — 15 de noviembre 2025
Si tienes pareja, abre bien esos ojos tan lindos que Dios te dio, porque a tu pareja le andan tirando los perros, y fuerte. No dejes que nadie se interponga en lo que quieres; la vida se va de volada y tú estás pa’ disfrutar, no pa’ vivir con miedo. Te llegarán rumores fuertes de traiciones, infidelidades o chismes sobre ti, pero respira: lo que se hace se paga, y el karma no perdona ni domingos ni días festivos. A ti, y también a quienes te lastimaron.
Podrías recibir una noticia mala sobre una persona muy importante, así que apapacha mucho a quien sí te quiere de verdad. Y mira, si la persona con la que estás ya no te mueve ni el pelo… ¿qué haces ahí? No vuelvas a comer lo que ya vomitaste porque luego te me andas enfermando el alma otra vez.
Es momento de confiar más en ti, de enfocarte en tu salud y tu economía. Vienen días muy buenos, pero necesitas mantener tu energía limpia y tu mente clara. Amores del pasado podrían querer revolver tu presente, así que aguas, que tú ya no estás para dramas ajenos ni novelas repetidas. Aprende a valorar a quienes con hechos te han demostrado que te quieren… que esos no abundan.
ESCORPIO — 15 de noviembre 2025
Tú a veces te me avientas cada cambio sin pensar que luego terminas diciendo “¿quién me mandó?”. No hagas movimientos innecesarios, porque podrías perder el piso y desviarte de tus objetivos. Te llegará una amistad que te dará una gran lección, y tendrás que entenderla aunque te pique el orgullo. Cuida lo que comes, que hay señales de malestares o una gripita que no te va a dejar ni pensar.
Hay una amistad que no te quiere nada bien y ya muy pronto sabrás quién es. Abre los ojos y cuídate la espalda, que en esta vida el que no corre vuela. También se ve un viaje en puerta y un posible ligue con alguien cercano… cuidado, que eso puede despertar sentimientos que no estabas listo para aceptar.
Chismes familiares van a andar rondando, y alguien cercano saldrá con su domingo siete, así que prepárate para el relajo. No tomes decisiones a lo tarugo… respira, piensa, y luego actúas. Recuerda que tu vida cambiará cuando dejes de ver todo en negativo y te agarres de lo que sí te hace bien.
Entraste en un ciclo bien perrón, así que pon mucha atención a las señales del universo. Estás despertando de una etapa donde fuiste muy ingenuo; ahora ya no te van a ver la cara tan fácil. Aprovecha esta energía porque lo que decidas en estos días marcará tu camino a largo plazo.
ARIES — 15 de noviembre 2025
Prepárate porque vas a empezar a planear un viajecito que te va a traer más despeje mental que un baño con sal de mar. La necesidad de crecer en lo económico y como persona podría ponerte medio gruñón, sobre todo cuando no ves resultados pronto. Pero mira, criatura: el que no habla, Dios no lo oye, así que empieza a pedir lo que mereces, a levantar la voz y exigir lo tuyo. Tú no naciste para andar sufriendo por migajas.
Acuérdate que lo bueno cuesta trabajo, lo fácil se tira a la basura en dos patadas. Tú sabrás en qué papel quieres estar. No es momento de cambiarte de casa ni de ciudad: ahorita el universo te está diciendo “quieto, mi’jo, quieto”, porque cuando el tiempo mejore, todo te va a acomodar más bonito y sin tanto batallar.
Has estado de rodillas emocionalmente, pero la vida te va a dar una segunda oportunidad. Nomás que si no te pones buzo, podrías volver a caer en una decepción amorosa peor que la anterior. Deja de mendigar atención, porque la gente se malacostumbra y después creen que estás para servirles. Tu corazón se ha endurecido y no es por nada: tanta promesa rota ya te dejó bien ciscado.
Si tienes pareja, cuidado con discusiones por culpa de las familias o por chismes de los que ni te enteraste. No te prestes a pleitos prestados. Y ese proyecto que traes en la cabeza, ya es hora de comenzarlo. Dios no llega tarde ni temprano: llega cuando ya estás listo, y tú ya lo estás. Aprovecha.
TAURO — 15 de noviembre 2025
Tú siempre esperando mucho de la gente, y luego por eso te pegan las decepciones. Ya no es tiempo de venganza ni de andar queriendo que todos paguen lo que te hicieron: siéntate y espera, porque la vida es bien perra y tarde o temprano cobra factura sin que tú te ensucies las manos.
Dale vuelta a la página, mi’ja/mi’jo, porque traes guardadas tantas cosas “equis” que nomás te estorban para avanzar. Cuida tu humor, porque últimamente traes un genio que ni tu propia sombra te aguanta. Podrías lastimar a gente que te quiere un chorro sin necesidad. Y sí, ya ponte a mover ese cuerpo: ejercicio, alimentarte mejor, cuidarte más… lo que sea, pero haz algo, que lo tuyo no es estar tirado como piedra esperando milagros.
Si tienes pareja y todo anda monótono, sin chispa, sin nada… pues ya es hora de revivir lo que fueron al principio, porque la rutina es el peor enemigo del amor. También se marca un embarazo cercano en la familia o amistades, así que prepárate para el chisme sabroso.
Cuidado con cómo interpretas lo que ves o escuchas. Luego te clavas de más y haces una novela donde no había ni trama. Se viene un cambio laboral muy bueno, con beneficios económicos y oportunidades nuevas. Pero recuerda: las bendiciones también necesitan acción de tu parte.
GÉMINIS — 15 de noviembre 2025
Prepárate porque viene un evento especial donde vas a brillar más que foco nuevo. Ahí podrías despertar el interés de una amistad que trae el ojo bien puesto en ti. Pero mira: ya bájale a tanto sentimentalismo barato. Ponte más perrucho, porque si no, te van a manipular como marioneta y tú vales mucho más que eso.
Cuida tu alimentación, porque hay señales de malestares o de que algo te caerá pesado. Una fiesta o reunión se aproxima y ahí te vas a enterar de algo que te va a dejar frío: te han intentado reemplazar. Tú tranquilo, que el que pierde un Géminis pierde la diversión de su vida.
También viene un proyecto nuevo que podría incrementar tus ingresos, así que no te me achiques. Nuevas oportunidades podrían ser justamente lo que necesitas para levantar tu economía. Pero aguas, porque podrías empezar a sentir cosas por alguien con pareja… y tú no estás para andar metiéndote en triángulos ajenos. No te metas en esas broncas que no son tuyas.
Una amistad podría sentirse ofendida por algo que digas, porque tu sinceridad pica… y pica fuerte. Pero el que te quiera tendrá que aceptarte como eres. Habrá movimientos en tu ánimo y tu cartera; si te ofrecen un negocio, podría dejarte muy buenas ganancias. Eso sí: ten cuidado con caídas o golpes, porque andas medio distraído. Bájale dos rayitas a la prisa.
CÁNCER — 15 de noviembre 2025
Van a llegarte sueños con mensajes y señales sobre una persona que te trae inquieto. No hagas caso a comentarios feos de gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Activa tu escudo, porque andas dejando entrar cada personaje a tu corazón que luego por eso te rompen a la primera.
Aprende a no enamorarte del primero o la primera que te sonríe. Si desde el inicio no ves interés real, no insistas. No estás para mendigar migajas emocionales. Confía más en ti, en tu intuición, en tu capacidad de salir adelante a pesar de tanta gente envidiosa que no ha construido nada pero critica todo.
Pon atención a tus sueños porque ahí vienen respuestas importantes. Puede que un proyecto se cancele por malentendidos, pero no te me desanimes: lo que se va, estorba. Tu carácter ha cambiado por tanto golpe que te ha dado la vida, y es normal que ahora te cueste confiar.
Los amores a distancia se fortalecen, y el universo conspirará para unir lo que antes no se pudo. Si sientes la necesidad de volver a tu pasado, hazlo solo para ver lo mucho que has avanzado, no para quedarte ahí.
Te viene una etapa donde vas a aprender a controlar tus emociones, a no engancharte con cualquiera, y a valorar tu paz como si fuera oro. Porque lo es.
PISCIS — 15 de noviembre 2025
Ultimamente traes la cabeza más revuelta que cajón de calcetines. Muchos de tus problemas vienen de que te falta confianza en ti y te la pasas dándole energía a cosas, personas y situaciones que NO te dejan nada. Ya ponte firme, mi’jo/mi’ja, porque no se puede vivir cargando responsabilidades que ni te corresponden. En tu familia habrá movimientos que te pondrán de nervios, pero si respiras tantito verás que no es para tanto.
Tienes que aprender a dejar ir esa desesperación por no concretar relaciones. No cualquiera merece tu corazón y tú te andas clavando con cada alma en pena que aparece. Acuérdate que quien te quiere, te lo demuestra, no te tiene esperando ni inventando pretextos baratos. Sal, diviértete y deja de querer salvar a medio mundo cuando a veces ni contigo puedes.
Tu corazón andará sensible, así que cuidado porque cualquier vividor emocional podría querer engancharte. Protege tu energía, que no todos llegan en son de paz. Pon atención a tus sueños: vienen mensajes que te van a abrir los ojos sobre una persona que te ha traído inquieto.
Si ya tienes pareja, aguas: te estás poniendo tan frío que el otro ya está pensando si de verdad lo quieres. No te cierres tanto, que amar también es bajar la guardia un poquito. También vendrán decepciones con amistades, porque tú defiendes tus ideas como si fueran mandamientos divinos, aunque a veces ni razón tengas.
En el dinero, cuida cada peso como si fuera el último. Se vienen chismes, comentarios y gente metiche, pero ya ignora tanto ruido, porque quien no tiene vida propia vive pegado a la tuya. Es momento de prepararte para una etapa emocional más fuerte… y tú vas a salir más sabio que nunca.
ACUARIO — 15 de noviembre 2025
Prepárate porque en estos días te van a caer los veintes que te habían tardado meses. Vas a identificar con una claridad impresionante quién es amistad verdadera y quién nomás está por interés. Y ahí tú ya sabes qué hacer: cerrar puertas, bloquear energías y mandar a la chingada sin remordimientos. Tú ya no estás para malacopas ni gente de doble filo.
Si tienes pareja, bájale al hielo porque parece que duermen en camas separadas. Tu frialdad ya no es protección, es desinterés disfrazado. Y aguas, porque esa actitud podría traer distancia emocional que luego cuesta trabajo recuperar.
Se ve un viaje en puerta que te va a ayudar a despejar la mente y a sanar heridas que traes arrastrando desde hace rato. Gente que pasó por tu vida dejó enseñanzas, no heridas permanentes, así que no te estanques. Viene una etapa de renovación personal, como cuando tiras ropa vieja y te quedas solo con lo que te queda bien.
Una amistad podría pasar por una decepción amorosa, y aunque te cuesta mostrar afecto, tendrás que hacerlo. Allí es donde se demuestra quién sí es de corazón grande. Ya no te castigues tanto por lo que no salió bien: también te topaste con gente mentirosa e hipócrita, y eso no es culpa tuya.
En el amor, podrías empezar a sentir mariposas por alguien con quien platicas por redes. Pero si esa persona te genera dudas desde el principio, no te aferres. Cuando la confianza no nace sola, no sirve. Viene una etapa más libre, más ligera y más emocionante para ti… si la aceptas.
CAPRICORNIO — 15 de noviembre 2025
Tú siempre tan serio, tan responsable y tan sufrido. Pero mira, en estos días tu relación amorosa va a respirar aire nuevo, siempre y cuando tú también pongas de tu parte y no quieras controlar todo. Las cosas mejoran cuando ambos dejan de complicarse por tonterías y se ponen a hablar como adultos. Nada de indirectas, nada de “a ver si entiende”: dilo claro y ya.
En la salud, cuidado con dolores musculares, tensiones y molestias en garganta o riñones. Tu cuerpo ya te avisó que trae estrés acumulado; hazle caso.
Un viaje con una persona especial se visualiza muy fuerte, y eso puede mover tus emociones de formas que no esperabas. Y más te vale prepararte porque a una persona cercana se le va a caer la máscara. Verás la verdadera cara de alguien que te sonreía bonito. No será fácil, pero sí liberador.
En el dinero, te llega una sorpresa económica. Úsala sabiamente, no te pongas a gastar como si fueras político en campaña. Aprende a no desquitarte con quien no lo merece, porque tu veneno es fuerte y puedes herir sin querer.
Viene un amor nuevo por medio de amistades o redes sociales, y aunque te emocione, no te avientes sin prever el terreno. Deja que crezca solito. Además, podrás descubrir una verdad que te va a sacudir, pero te abrirá los ojos de una vez por todas.
En lo laboral y financiero, traes proyectos poderosos, incluso posibilidad de un negocio que te crecerá bonito. Y sí… aparecerá un amor del pasado. Pero tú ya sabes: lo que ya no sirve, ni modo de colgarlo otra vez en el closet. Next, mi cielo.
SAGITARIO — 15 de noviembre 2025
Date tu lugar, que tú vales más que oro molido. No tienes por qué andar rogándole a alguien que está más perdido que turista sin mapa. Si ya diste el primer paso y no recibiste respuesta, ¡pues que se friegue! Tú sigue avanzando.
Te llega una noticia laboral o de negocio que te levantará el ánimo y te pondrá a soñar otra vez. Vienen amistades nuevas que te van a refrescar la vida y hasta un viaje donde podrías triunfar en el amor. Sí, tú, el mismo que dice que no quiere nada serio.
Te toca aprender que lo que das regresa, así que dale con buenas intenciones para que la vida te lo devuelva multiplicado. Podrías estar en boca de muchos por un chisme que empezará a rodar, pero tú tranquilo: cuando hablan es porque algo les arde.
Ya deja de aferrarte a lo que te daña. Suelta esas cargas emocionales que nomás te quitan el sueño. Aprende a valorar a quienes sí están contigo, no a quienes solo te buscan cuando quieren algo.
Una amistad del pasado podría querer volver a tu vida, pero tú ya no estás para reciclar amistades defectuosas. Agradece, aprende y sigue avanzando. También tendrás días donde te sentirás sin ganas, sin rumbo, pero recuerda que si tú no te levantas, nadie lo hará.
En tu cabeza ronda la idea de un nuevo trabajo o un cambio fuerte para mejorar tu economía, y adivina qué: sí te conviene. Solo falta que te animes.