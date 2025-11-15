San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este sábado 15 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.6 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 06:58 h y el crepúsculo será a las 17:39 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 88 grados Fahrenheit (20 y 31ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

