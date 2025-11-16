Furia al volante en Nevada: disparo mortal deja sin vida a un niño camino a la escuela

Un niño de 11 años murió la mañana del viernes en Henderson, Nevada, durante un violento episodio de furia al volante que involucró a dos conductores en una autopista congestionada.

El jefe del Departamento de Policía de Henderson, Reggie Rader, informó en una rueda de prensa que el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 am, cuando uno de los vehículos intentó adelantar al otro por el arcén, lo que desató un intercambio verbal entre ambos conductores.

Según las autoridades, el sospechoso —identificado como Tyler Matthew Johns, de 22 años— bajó la ventanilla de su sedán y disparó una sola vez contra un SUV híbrido en el que viajaba la víctima junto a su padrastro, quien conducía el vehículo. El disparo impactó al niño, que iba sentado en el asiento trasero mientras se dirigía a la escuela.

Choque intencional y detención inmediata

Tras el disparo, el padrastro del menor embistió el vehículo de Johns, obligando a ambos coches a detenerse en medio de la autopista. Los conductores bajaron de los vehículos y comenzaron a discutir acaloradamente, según relató Rader.

En ese momento, un agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas pasaba por la zona y detuvo al sospechoso. El arma utilizada en el tiroteo fue recuperada en el lugar.

Poco después, equipos del Departamento de Bomberos de Henderson trasladaron al menor a un hospital cercano, donde murió a causa de las heridas, a pesar de los esfuerzos médicos.

Cargos y llamado a la calma

Johns fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio doloso y por disparar un arma de fuego contra un vehículo ocupado. La policía calificó el hecho como un “acto sin sentido” y advirtió que la autopista permanecería cerrada durante varias horas mientras se desarrollaban las investigaciones.

En su declaración, el jefe Rader hizo un llamado enérgico a la comunidad para evitar que el estrés del tráfico derive en tragedias, especialmente ante la cercanía de las fiestas de fin de año.

“Hoy perdimos una vida que no teníamos por qué haber perdido. Un niño iba camino a la escuela y este acto irresponsable le arrebató la vida”, lamentó.

“Les pido paciencia. Prefiero que lleguen tarde a que terminen en un funeral o pasando el resto de su vida en prisión”, añadió.

Las autoridades no han revelado la identidad del menor fallecido por respeto a la familia, pero expresaron sus condolencias y aseguraron que se brindará apoyo psicológico a los afectados.

