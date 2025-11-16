Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de noviembre de 2025

LEO

Ya ponte las pilas, porque la vida no está esperando a ver cuándo te dignas a moverte. Este noviembre viene con sacudidita incluida y si sigues entreteniendo a gente inútil solo vas a perder tu brillo. Viene salida con amistades, pero recuerda que del “vamos por una” al “¿qué hora es?” hay un traguito… cuídate, que luego andas llorando por crudas morales y literales.

Ya no seas tan buena onda con esa gente culei que nada más te busca cuando ocupa favores. Aprende a decirles “ahorita no, joven”, porque tu tiempo vale más que sus dramas. Esta semana trae días importantes: enfócate en lo que te prende el alma, no en lo que te apaga el genio.

En el amor, bájale tantito a tu exigencia. El cariño no siempre llega envuelto en flores y mariachis, a veces llega en hoodie y con sueño… dale chance. Cuando quieras cambiar a alguien, aguas: la vida suele cambiarte a ti primero. Acepta a la gente como es, o deja de perder tu tiempo.

La vida te va a poner oportunidades que parecen hechas a tu medida, pero si no las tomas ahorita, ya luego ni las vas a reconocer. Y si te gusta andar de putis, pues dale, que nadie come por ti ni paga tus cuentas. Solo hazlo con cabeza… y no la de abajo.

Abre bien los ojos: hay gente que ha jugado con tus sentimientos y tú ni en cuenta. Incluso amistades que se burlan de tu familia o de tus situaciones. Es momento de limpiar tu círculo, sacudirte falsedades y pararte bien perra como solo tú sabes.

VIRGO

Cuídate esa panza porque andas de estómago delicado y cualquier cochinerito que comas podría mandarte directo al baño a hacer conexión astral. No andes contando tus planes porque la envidia vuela, Virgo, y tú bien confiado/a. Este noviembre trae energía revuelta, así que confía en ti, pero no en tu sombra.

Te toca cambiar tu manera de mostrarte: ya estuvo bueno que la gente abuse de tu buena fe. Ponte perra, mijo/mija, porque si no te ponen el pie, te brincan completo. Traición fuerte en camino, podría ser pareja o amistad que considerabas familia… y esa duele, pero también abre los ojos.

Se vienen sueños raros, premonitorios. También un momento difícil para alguien cercano por pérdida de un ser querido. No cargues culpas que no son tuyas, mejor ocúpate de tu paz mental.

Este próximo fin de año te trae cambios perrones: vas a aprender a valorarte más y darte cuenta de que tú eres el premio. Si tienes pareja, cuida esa monotonía porque tú solito/a tiras lo bonito por andar provocando discusiones.

Cuidado con amores de una noche porque uno podría gustarte de más y ahí vas a andar luego toda enamorada/o como adolescente.

Y aguas: en el amor habrá oportunidades, pero si no te aplicas, se te van a esfumar. No desperdicies lo que el universo te pone en bandeja.

LIBRA

No andes rompiendo promesas nomás porque te ganó la hueva o el enojo; la vida cobra con factura doble. Es momento de planear viaje, cambio de casa o hasta de carro, porque noviembre viene movidito. Cuidado con electrónicos, uno podría fallarte justo cuando más lo necesitas.

Tu color esta semana es el blanco, úsalo para atraer paz y quitarte a los demonios ajenos que te echan encima. Un amor extranjero o de otra ciudad podría asomarse sin avisar y desacomodarte el corazón.

Si estás soltero, dale vuelo a la caricia, que la vida es corta y el cuerpo se avinagra si no se usa. Cuídate, claro, pero no te limites por el qué dirán. Si tienes pareja y sospechas cuerno, tranquila/o: el tiempo solito te va a revelar todo, no necesitas andar de detective barato.

Aprende a mandar a la chingada gente que solo te estorba. No creas en palabras bonitas, cree en acciones. Y aguas con movimientos de dinero: podrías quedarte bien estresado/a por gastos inesperados.

También cuidado con amores de una noche… uno puede salirte caro emocionalmente.

Noviembre te quiere despierto, no distraído. Aplícate y no sueltes tu centro.

ESCORPIO

Eres luz, pero también oscuridad con filo, y eso te hace irresistible. Vienes con actitud optimista, pero últimamente te falta amor propio para dejar de permitir cosas que no te corresponden. Este noviembre te pide que no te vuelvas a caer en el mismo hoyo emocional.

Visitas inesperadas, cambios de humor, introspección… vienes con el corazón revuelto, pero también con la sabiduría bien puesta. Recuerda que nadie es indispensable: quien quiera estar, que esté; quien no, que deje de estorbar.

Tienes tendencia a querer cambiar a la gente, pero recuerda: la gente no cambia porque tú lo digas, cambia cuando la vida les da sus sentones. Mejor enfócate en ti.

Lo que sí, vas a ver a tus enemigos caer uno por uno, como fichas de dominó.

Si tienes pareja, no arruines los momentos bonitos con reproches pendejos. Que las discusiones chiquitas no hagan un incendio. Recuerden lo que eran al inicio, vuelvan a mirarse bonito.

Este noviembre viene con lecciones poderosas: ver tu propio valor, aceptar lo que ya no funciona y no desgastarte por quien ni se lo merece.

Camina con la frente en alto y deja que la vida sorprenda… porque viene algo chingón en camino.

ARIES

No andes tirando veneno nomás porque amaneciste de malas; guárdalo para cuando de verdad lo ocupes, que traes gente cerca que sí merece su picotón. Esta semana se te pide poner límites y dejar de permitir que gente p3ndeja siga metiéndose contigo o con tu familia. Ya estuvo bueno que te quieran ver la cara.

Te viene un problema relacionado con amores de una noche, así que aguas con lo que haces y con quién te revuelcas, porque no todos traen buenas intenciones… algunos traen karma incluido y tú ni en cuenta. No te martirices por cosas que ni te corresponden, Aries. Tú eres fuego, eres guerrera, eres de las que se levanta aunque la vida te dé tres vueltas y un jalón de greña.

Te mortificas por absolutamente todo: si va a llover, si va a hacer calor, si te hablaron seco, si no te mandaron mensaje… ya, mi’ja, relájate el cuello. Aprende a poner tu energía en ti y no en gente que ni te pela. Se te están yendo oportunidades amorosas por andar rogándole atención a quien ni te masca.

En estos días podrías tener conflictos con amistades, exparejas o gente tóxica que vive para provocarte. No caigas. Cuida tu alimentación porque andas en temporada de inflarte como globo y de caer en malestares por descuidos. Bájale al picante, refresco, pan y alcohol, que luego lloras porque subes tres kilos viendo un tamal.

Es momento de dejar atrás lo que pesa, lo que duele y lo que no te deja avanzar. Viene un cierre de mes poderoso, donde si te enfocas en ti y en tu familia, vas a notar cómo todo vuelve a acomodarse de forma bonita. Tú puedes, Aries. Nomás no seas terca.

TAURO

La vida te va a poner en aprietos, pero tú siempre sales adelante porque eres terco, fuerte y no te dejas caer tan fácil. Viene una situación complicada con los dineros, pero no te me paniques, que lo vas a resolver. Solo aprendiste a no confiar en cualquiera ni a prestar sin pensar.

Un amor del signo Aries, Tauro o Géminis podría aparecerte y traerte estabilidad, pero tu carácter de bulldog podría espantarlo. No te autosabotees, mi’ja/mi’jo. Si quieres una relación estable, deja de poner muros tan altos, porque luego ni tú los puedes brincar.

Deja de armar viajes que sabes que no vas a hacer, de planear cosas que se quedan en puro sueño y de aparentar una felicidad que no siempre sientes. Enfócate en ti, en tu bienestar y en limpiar tu entorno. Te enterarás de chismes familiares que te van a encabronar, pero respira, no todo merece tu energía.

En el amor traes mala racha porque no has encontrado quién te llene, quién te siga el paso y quién te aguante la intensidad. Cuando llegue, se va a notar. Mientras tanto, exprésate con firmeza, no te guardes nada, pero tampoco seas hiriente por deporte.

Aguas con compras electrónicas, aparatos, pantallas o celulares… algo podría salirte defectuoso o darte más problemas que soluciones.

Este noviembre te pide: ponte perra, ponte listo y deja de permitir que la gente juegue contigo.

GÉMINIS

El amor anda incierto porque tú mismo/a no sabes qué quieres. Un día quieres romance, al otro quieres libertad, al otro no quieres ver a nadie… así no se puede, criatura. Pero viene una invitación a salir, y deberías aceptarla para despejar la cabeza y dejar de pensar en shingaderas.

Esta semana te vas a sentir un poco atormentado/a por recuerdos del pasado que regresan, pero ya estuvo bueno de cargar tumbas que no son tuyas. Dale carpetazo, empieza de cero y enfócate en construir lo que sí te suma.

En la familia habrá chismes, envidias, comentarios que no te van a gustar. No te metas, no firmes, no opines… porque se arma el pleito y luego te echan la culpa a ti. En el trabajo también podría haber comentarios incómodos que te hagan bufar, pero cuida tu reacción porque puede afectarte más adelante.

Tus amistades son pocas, pero buenas. Eres persona simple y no necesitas un circo para ser feliz. Aun así, aguas: hay amistades falsas, interesadas o que solo te buscan cuando ocupan algo. Mándalas a volar.

Ten cuidado con el dinero porque este noviembre viene gastadito. No compres por ansiedad ni por llenar huecos emocionales.

Y sí, tendrás días donde te sientas que no vales madres, pero recuerda quién eres: alguien fuerte, inteligente, sarcástico y que siempre cae parado. Nomás no te autosabotees.

CÁNCER

Te va a dar por buscar gente del pasado, pero aguas, Cáncer: no todo lo viejo se recicla, y hay amores que ya pasaron su fecha de caducidad. Si te hace sentir mejor mandar un mensaje, mándalo… pero no te ilusiones de más porque podrías salir lastimado/a otra vez.

Este noviembre te pide que cuides tu entorno, tus energías y tus emociones. Hay personas que llegan solo a revolverte el carácter y tú, que eres tan emocional, te desbalanceas rápido. La semana trae cambios fuertes: nuevas prioridades, nuevos límites, nuevos sueños.

Deja de caer en estados deprimentes por cosas que ya no puedes cambiar. Lo que pasó, pasó, y por algo pasó. Y sí, te vas a enterar de verdades feas sobre alguien que apreciabas. Te va a doler, pero también te va a liberar.

Dos amistades podrían sentirse desplazadas por gente nueva en tu vida. No te digo que les ruegues, pero sí que les des su lugar si te han demostrado cariño real. Todo lo que vale, se cuida.

En lo económico, te va a ir mejor que en meses anteriores. Si tienes negocio, se mueve, crece y mejora. Eso sí, cuida tu salud: infecciones estomacales, espalda cargada y dolores raros podrían aparecer por estrés.

Este noviembre te pide: fortaleza emocional, límites firmes y amor propio al tope.

No te compares con nadie, mi’ja/mi’jo. Lo tuyo llega cuando debe llegar.

PISCIS

Agradece lo vivido, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, porque cada amor que pasó por tu vida te dejó una parte de ti que hoy te hace más fuerte. Si te lastimaron o te fregaron, tú tranquila/o: la vida cobra todo con intereses, y ese karma ya anda en camino.

Deja que cada quien haga de su vida un papalote, siempre y cuando no te avienten su basura encima. Este noviembre te pide reflexión, madurez y valentía para tomar decisiones que has venido posponiendo por miedo o costumbre. No permitas que nadie te baje del nivel donde ya estás.

Aguas con idealizar situaciones o esperar mensajes que no van a llegar. Quien quiere, busca; quien no, inventa excusas. Pon atención porque vienen momentos bien bonitos con familia: reuniones, carcajadas, pláticas que te curan el alma.

En el amor, no te cierres. No porque te fallaron una vez significa que todos vienen a lo mismo. Dale chance a lo nuevo, pero tampoco te me aceleres. No permitas que la rutina shingue tu relación en caso de tener pareja; noviembre trae energía para renovar, reinventar y volver a conectar.

Te dará nostalgia por amistades del pasado, recuerdos bonitos que te harán querer retomar contacto. Hazlo, pero sin olvidar por qué se alejaron. Y sobre todo: no cargues problemas ajenos, porque eso te estanca y te roba la paz.

Este noviembre viene para que retomes tu dirección, recuerdes tu valor y te quites cargas que no te corresponden. Suelta lo que pesa, Piscis. La vida quiere verte ligerito/a.

ACUARIO

Ten cuidado con quién te desahogas porque la persona en la que más confías podría terminar usando tu información como si fuera podcast público. Chismes vienen y chismes se van, pero lo que digas de más puede meterte en un problemón. Habla lo necesario y lo justo.

Posibilidades fuertes de que te vayas de shopping o que adquieras eso que querías desde hace rato. Dale gusto al cuerpo, pero sin quebrar la cartera. También llega una etapa de aprendizaje: errores recientes te han enseñado más que varios años de vida.

Si tienes pareja, aguas con tu comportamiento… porque pareces soltero/a y no te das cuenta. Y luego te sorprendes cuando te reclaman. Cuida lo que tienes si de verdad te importa. Si no, suelta.

En el amor, hay engaños, mentiras y dobles caras rondando. No te me enamores a lo baboso, analiza antes de entregar tu corazón porque luego andas llorando porque “no era como parecía”. Tienes que dejar de confiar tan rápido, Acuario.

Un amor del pasado podría regresar… y no solo a saludar, sino con planes de compromiso, y tú ahí de “¿será?”. Pero recuerda: ya no eres la misma p3ndeja de antes, ya aprendiste, ya viste, ya viviste. Decide con cabeza fría.

Persona de tez morena podría darte dolores de cabeza o meterte en chismes con tu familia. Tú ya sabes de quién hablo. Mantén distancia.

Novembre te quiere más analítico/a, más calladito/a y más selectivo/a.

Porque cuando Acuario se pone listo… nadie puede contra él/ella.

CAPRICORNIO

Aléjate de relaciones prohibidas, triángulos amorosos o aventuras que no llevan a nada bueno. Podrías terminar lastimando tu corazón y el de tu familia. Este noviembre te pide que vuelvas a tu centro, que retomes orden, que dejes de caminar entre lo correcto y lo que “se me antojó”.

Te viene una salida a un lugar bonito, ya sea río, rancho o naturaleza. Te va a servir para despejarte, respirar y escucharte sin ruido externo. Pero también se viene una traición de alguien que jamás pensaste… te vas a quedar helado/a, pero también te va a abrir los ojos bien cabrón.

No te enojes por tonterías. La vida es bella, pero tú te empeñas en fijarte solo en lo que sale mal. No andes viendo hacia atrás ni lamentando lo que no fue; si no pasó, es porque no te convenía, punto.

Amistad chismosa anda de lengua suelta; es momento de ponerla en su lugar. También debes cuidar cómo hablas y cómo tratas a tu gente, porque aveces lastimas sin darte cuenta y luego te sorprendes cuando te reclaman.

El dinero te encanta, pero no quieres meterle shingas para obtenerlo. ¡Pues así no se puede! Es momento perfecto para iniciar ese negocio o proyecto en mente. El universo está acomodado para que te salga bien, pero necesita que tú te muevas.

Y sí, este noviembre también te pide poner atención en tu cuerpo: dieta, ejercicio, cuidado personal, descanso.

No solo para verte bien… sino para sentirte invencible.

SAGITARIO

Deja que el amor te sorprenda y no te pongas de rogado/a. Te está llegando una persona que podría devolverte la ilusión, pero tú con tu humor cambiante y tu carácter de cohete a veces ahuyentas lo bueno. Recuerda quién eras, esa versión libre, alegre, espontánea, que hoy tienes guardada bajo capas de desconfianza.

La vida te está diciendo: ya no te rindas, ya no te conformes, ya no te apachurres por cosas que no valen la pena. Vienen bendiciones, regalos y oportunidades que te habían quedado a deber. Todo lo que diste sin recibir, la vida te lo regresa con intereses.

Aguas con personas de tu círculo: algunos andan hablando mal de ti, inventando cosas o queriendo meterte el pie. Tú ponte perra, no confíes en cualquiera y menos en quien ya te traicionó una vez.

Cuida tus gastos porque noviembre trae tentaciones: ropa, chucherías, antojos… y tú con ese espíritu gastalón acabas con la cartera flaca. No aparentes lo que no eres; quien te quiera, que te quiera así: gorda, flaca, desvelada o tuneada, el paquete completo.

Cuida tu lengua porque la traes muy suelta. Puedes arruinar acuerdos o relaciones por un comentario de más. Una amistad a distancia se alejará porque no le diste motivos para quedarse, ni modo… no todo es para siempre.

Y sí, esta semana andarás con un humor que ni tú te aguantas, pero no pasa nada. Respira, date tu espacio y deja de opinar en asuntos ajenos porque luego te meten en broncas.

Noviembre quiere que regreses a ti, que te reconectes con tu fuerza, tu fe, tu chispa y tus ganas de vivir sabroso. Lo que viene, Sagitario, viene grande.