Horóscopo energético de noviembre 2025: alinea tus chakras y fluye con el cosmos

Noviembre de 2025 llegó con un potente cambio energético, invitándonos a alinearnos con nuestras vibraciones más profundas y a liberar bloqueos energéticos que limitan nuestro bienestar. Este mes, la clave estará en equilibrar los chakras y conectar con las energías cósmicas del Universo, mientras los movimientos planetarios nos ofrecen una excelente oportunidad para la autorreflexión y el crecimiento espiritual.

Exploraremos cómo aprovechar al máximo las energías de noviembre, restaurar la vitalidad interna y navegar por el mes con confianza, claridad y propósito, de acuerdo con la guía astrológica publicada en el sitio especializado askastrology.

Comprobación de tus chakras:

Una de las prácticas más poderosas para aprovechar la energía de noviembre es realizar un escaneo corporal meditativo. Esto nos permite verificar el estado de nuestros chakras, identificar bloqueos energéticos y restaurar el equilibrio. A través de la meditación constante y la conciencia de cada centro energético, podremos mejorar nuestra conexión con el flujo cósmico, restaurar nuestra vitalidad y fomentar un mayor bienestar emocional.



Chakra raíz: conexión y estabilidad

Comienza tu escaneo energético centrándote en el Chakra Raíz, ubicado en la base de la columna vertebral. Este chakra gobierna nuestra seguridad, estabilidad y conexión con la tierra. Si sientes inestabilidad o tensiones en las piernas o pies, es momento de trabajar en su armonización. Visualiza una luz roja intensa que te conecta profundamente con la tierra, liberando cualquier temor y estableciendo una base segura. Usa la energía de Escorpio para liberar miedos profundos y el número 11 para afirmar tu fuerza.

Guía para el equilibrio del chakra raíz:

Si sientes bloqueos, visualiza la energía roja expandiéndose por todo tu cuerpo. Establece intenciones de abundancia y estabilidad, permitiendo que tu energía se ancle firmemente al suelo. La transición a Sagitario impulsa nuevas aventuras con confianza, mientras que la numerología del 11 refuerza tu independencia y seguridad interna.

Chakra Sacro: Creatividad y Emoción

El Chakra Sacro, ubicado justo debajo del ombligo, regula nuestras emociones, pasiones y creatividad. Si te encuentras con bloqueos o tensiones en esta zona, es posible que tu energía creativa esté reprimida. Para equilibrarlo, visualiza una luz naranja brillante expandiéndose en tu abdomen, liberando tensiones emocionales y facilitando el flujo de creatividad y placer.

Guía para el equilibrio del chakra sacro:

Participa en actividades creativas o relajantes que te permitan explorar tus emociones y liberar bloqueos. La energía de Escorpio te anima a dejar ir lo que ya no sirve, mientras que el número 11 impulsa la apertura emocional sin culpa ni restricciones.

Chakra del Plexo Solar

El Chakra del Plexo Solar, ubicado en la parte superior del abdomen, gobierna nuestra autoestima y poder personal. Si este chakra está bloqueado, podrías sentir falta de confianza o motivación. Para restaurar su energía, imagina una luz amarilla dorada irradiando hacia afuera, fortaleciendo tu autoconsciencia y claridad.

Guía para el Equilibrio del Chakra del Plexo Solar:

Utiliza la energía de noviembre para hacer un análisis profundo de tus metas y deseos. La energía transformadora de Escorpio ayudará a liberar creencias limitantes, mientras que Sagitario aporta el optimismo necesario para actuar con audacia. A través de afirmaciones y visualizaciones, afirma tu poder personal y establece metas alineadas con tu propósito.

Chakra del corazón

El Chakra del Corazón, en el centro del pecho, está relacionado con el amor, la compasión y la conexión emocional. Si sientes que este chakra está cerrado o bloqueado, podrías experimentar dificultades en las relaciones o falta de autocompasión. Visualiza una luz verde o rosa expandiéndose por tu pecho, abriendo el corazón a la sanación y el perdón.

Guía para el equilibrio del chakra del corazón:

Utiliza la energía de Escorpio para liberar resentimientos pasados y abrirte al amor incondicional. La numerología del 11 fomenta el equilibrio entre el amor propio y la conexión con los demás. Practica rituales de amor propio y medita sobre la importancia de la compasión para restaurar la armonía en tu vida emocional.

Chakra de la garganta

El chakra de la garganta regula nuestra capacidad de comunicación y expresión auténtica. Si sientes que tienes dificultades para comunicarte o para expresar tu verdad, es posible que este chakra esté bloqueado. Imagina una luz azul brillante que pulsa con cada respiración, favoreciendo una comunicación clara, honesta y libre de miedos.

Guía para el Equilibrio del Chakra de la Garganta:

La energía de Escorpio favorece la autenticidad y la profundización de nuestras palabras. La numerología 11 apoya la claridad en la comunicación, mientras que la energía de Sagitario te anima a expresar tus pensamientos con audacia y confianza.

Chakra del tercer ojo

El chakra del tercer ojo, ubicado entre las cejas, está vinculado a nuestra intuición, percepción y sabiduría interior. Si este chakra está bloqueado, puedes experimentar confusión o falta de claridad en la toma de decisiones. Visualiza una luz índigo expandiéndose y estimulando tu intuición.

Guía para el equilibrio del chakra del tercer jo:

Utiliza la energía de Escorpio para iluminar lo oculto y despertar tu sabiduría interior. La numerología del 11 amplifica tus percepciones intuitivas y te ayuda a alinearte con tu ser superior. La energía de Sagitario promueve la expansión de tu visión, llevándote a una mayor claridad y autoconfianza.

Chakra Coronario

El Chakra Coronario, ubicado en la parte superior de la cabeza, regula nuestra conexión con lo divino, el propósito espiritual y la conciencia universal. Si sientes desconexión o falta de inspiración, visualiza una luz violeta o blanca que te conecta con la guía cósmica.



Guía para el equilibrio del chakra coronario:

Utiliza la introspección de Escorpio para liberar apegos egoístas y abrirte a la sabiduría universal. La energía expansiva de Sagitario te invita a meditar sobre tu propósito más alto y a recibir orientación espiritual. Visualiza luz blanca irradiando desde tu corona y afirmando tu conexión divina.

