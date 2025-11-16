¿Nathy Peluso y Tokischa se casaron en Las Vegas?

Nathy Peluso y Tokischa sorprendieron al celebrar una boda en Las Vegas; sin embargo, solo se trató de una ceremonia simbólica y no una boda real.

La ceremonia, que tuvo lugar en una capilla famosa de la ciudad, fue un acto lúdico y espontáneo para celebrar su amistad y posiblemente marcar un nuevo capítulo creativo entre ambas, en lugar de un enlace formal con validez legal.

Esta semana, durante su visita a Las Vegas con motivo de la edición 26 de los Latin Grammy, Nathy Peluso y Tokischa decidieron protagonizar una boda simbólica en una de las emblemáticas capillas de la llamada “ciudad del pecado”.

En la ceremonia, Tokischa llevó un vestido escotado con chaqueta gris, mientras que Nathy lució un vestido con velo y un ramo de flores. Cada uno ingresó a la capilla acompañada por un amigo, que las llevó hasta el altar.

La boda fue oficiada por un imitador de Elvis Presley, figura recurrente en este tipo de bodas turísticas en Las Vegas.

En un ambiente alegre, con música emotiva como la icónica “Can’t Help Falling in Love”, ambas artistas intercambiaron votos y anillos con mucho humor y emoción.

En un momento destacado de la ceremonia, Tokischa le prometió a Nathy “darle milanesas todos los días”, y tras el anuncio del oficiante de que ya eran “esposa y esposa”, sellaron la ceremonia con un beso frente a Elvis, provocando aplausos y una gran alegría entre los presentes.​

¿Boda real o simbólica?

Aunque la ceremonia fue significativa y emotiva para ambas, este evento está claramente definido como una boda simbólica y no conlleva validez legal. No existen indicios de que hayan realizado los trámites oficiales para casarse legalmente en Estados Unidos o en sus países de origen.

En redes sociales, esta boda ha generado muchas especulaciones. Hasta el momento, las cantantes no han confirmado que se trate de un matrimonio formal.

Por el contrario, algunas fuentes sugieren que este enlace podría estar relacionado con un posible proyecto artístico conjunto, como un videoclip o una colaboración musical.​

Seguir leyendo:

· Tokischa, la artista dominicana, firma acuerdo editorial global con Warner Chappell Music

· Nathy Peluso, feliz en su propia piel

· La vida del barrio es el estilo de Tokischa