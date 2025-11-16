Nueva Jersey: niño y joven de 21 años mueren en ataque armado en Newark

Un niño de 10 años y una mujer de 21 fallecieron la noche del sábado en Newark, Nueva Jersey, después de un tiroteo registrado en el distrito sur de la ciudad, según informó la Fiscalía del Condado de Essex.

La policía respondió alrededor de las 7:00 pm a múltiples reportes de disparos y, al llegar, encontró a cinco personas con heridas de bala. Tanto el niño como la joven adulta fueron trasladados de inmediato a un hospital local, donde se confirmó su muerte. Las autoridades no han revelado sus identidades.

Entre los heridos se encuentran un niño de 11 años, un joven de 19 y un hombre de 60, quienes se encuentran en condición estable. Hasta ahora no se han dado detalles sobre la gravedad o ubicación de sus lesiones.

Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación y, hasta la mañana del domingo, no se habían producido arrestos. Las autoridades no han informado si se trató de un ataque dirigido o de violencia indiscriminada.

Autoridades condenan el ataque y piden colaboración ciudadana

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, expresó su consternación por el violento episodio a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde pidió oraciones por las víctimas y sus familias.

Por su parte, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, calificó el tiroteo como un acto “depravado e insensato” que marca “un día oscuro y devastador” para la ciudad.

“No descansaremos hasta que se haga justicia para los padres y familiares que sufren un dolor indescriptible”, dijo Baraka en un comunicado. Añadió que el gobierno municipal trabajará de forma “incansable” con la fiscalía, agencias estatales y federales en busca del responsable.

Baraka también instó al atacante a entregarse voluntariamente, subrayando que “no tiene dónde esconderse”.

“Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este trauma”, afirmó. “Nuestras oraciones están con ellos y nuestras acciones les brindarán apoyo”.



