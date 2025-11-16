Powerball en vivo : resultados y números ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 15 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $549 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

6 7 12 47 53 21 4x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Has de elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, ganarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las normas de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$549 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su siguiente juego el lunes 17 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: