Advierten abusos de la Patrulla Fronteriza

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el caso de la Patrulla Fronteriza, su historia ha estado plagada de violencia y racismo institucional que se repiten una y otra vez. Lo que las comunidades fronterizas han padecido por generaciones, ahora lo presenciamos todos a diario.

La cruzada de detenciones y deportaciones de Donald Trump nos ha traído en tiempo real una terrible muestra de los excesos de la Patrulla Fronteriza en su colaboración con ICE para supuestamente detener a “lo peor de lo peor” y “criminales” indocumentados.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los detenidos son inmigrantes que llevan décadas trabajando y aportando a este país, muchos de ellos con hijos y nietos ciudadanos y vidas establecidas. También han caído en la red residentes autorizados y ciudadanos estadounidenses víctimas de perfil racial, otra práctica empleada por los agentes migratorios.

Las imágenes que hemos visto son perturbadoras por la violencia y el uso excesivo de fuerza que caracterizan a los operativos donde nadie se salva: niños, embarazadas, ancianos, personas con alguna discapacidad, inmigrantes en proceso de asilo, veteranos, inmigrantes autorizados, ciudadanos estadounidenses y hasta funcionarios públicos.

Los estadounidenses, en general, rechazan este nivel de violencia y coinciden en que Trump ha ido demasiado lejos y, de hecho, fue uno de los factores para la barrida demócrata en las elecciones del pasado 4 de noviembre. Fue además factor para que los votantes hispanos que apoyaron a Trump en 2024 favorecieron esta vez a candidatos demócratas.

La realidad es que Trump quiere nacionalizar esos excesos y esa violencia en su afán de militarizar ciudades y estados gobernados por demócratas para controlar e intimidar quién sabe con qué intenciones de cara a las elecciones intermedias de 2026 y las generales del 2028.

Aunque es indignante, para las comunidades fronterizas, estos excesos de la Patrulla Fronteriza forman parte de su diario vivir por tratarse de una agencia que desde su fundación ha estado plagada de violencia y racismo.

El American Immigration Council lo explica de este modo: “desde su creación en 1924, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha estado impregnada de racismo institucional y ha cometido actos violentos con casi total impunidad. El Congreso creó la Patrulla Fronteriza en 1924 para patrullar las fronteras norte y sur entre los puertos de entrada. Muchos agentes procedían de organizaciones con un historial de violencia racial y brutalidad, como el Ku Klux Klan y los Texas Rangers, y llevaron la cultura de una “hermandad” racista a la nueva agencia. En sus inicios, la Patrulla Fronteriza se centró en la entrada no autorizada de inmigrantes asiáticos y europeos. Sin embargo, en la década de 1930, la aplicación de la ley comenzó a centrarse en los ciudadanos mexicanos que entraban por la frontera sur”.

Y agrega: “la cultura racista ha persistido a lo largo de toda la historia de la Patrulla Fronteriza. Han surgido repetidos informes sobre agentes que utilizan insultos racistas, comentarios sexuales y otro lenguaje ofensivo. Varias demandas y estudios han demostrado que la Patrulla Fronteriza utiliza perfiles raciales en las detenciones dentro del territorio de los Estados Unidos”.

Lilian Serrano, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC, por su sigla en inglés), que agrupa más de 60 organizaciones de la región fronteriza, explicó que, en efecto, los excesos, el abuso de poder y el empleo de perfiles raciales que el país atestigua ahora, es algo cotidiano para las comunidades fronterizas y muchas veces sin que quede evidencia con algún vídeo o con testigos.

“Desde el 2010-2011, cuando la coalición se formó, en la región fronteriza la violencia (de parte de las autoridades) ha ido en aumento. La violencia cambia de forma dependiendo de la década, pero ahora el resto de país está mirando todos los abusos en conjunto: uso de perfil racial, uso excesivo de fuerza y un sistema diseñado para que los agentes actúen con impunidad. En lugar de que sus actos tengan consecuencias negativas, a veces se les premia”, indicó Serrano.

Documentar y denunciar los abusos ha rendido frutos en el pasado, pero con la presente administración los avances han retrocedido.

Serrano recordó que el uso del perfil racial contra ciudadanos estadounidenses prevalece en la frontera. “Hay reglamentos del Departamento de Justicia que prohiben el uso de perfil racial, pero hay una excepción para la región fronteriza”, dijo Serrano.

“Más de 300 vidas se han perdido a manos de agentes fronterizos (desde 2010). No tenemos toda la demografía, pero sabemos que los más afectados son ciudadanos mexicanos seguidos de ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Serrano envió un mensaje a la comunidad: “es importante que no normalicemos la violencia. Ellos (el gobierno) lo hacen a través de sus campañas mediáticas y lo han hecho describiendo la frontera como un lugar caótico y hablando de una “invasión” por la frontera sur. Pero lo hacen para justificar estas acciones y la violencia. Nuestras ciudades no son caóticas. Es hasta que llegan los agentes fronterizos que se genera el caos provocado por el gobierno federal para justificar el uso excesivo de fuerza y la militarización de nuestras comunidades”.

Y ahora el gobierno quiere replicarlo a través del país.

