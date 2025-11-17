Cae la inscripción de nuevos estudiantes inmigrantes en universidades de EE.UU.: hasta un 17% menos

Las universidades de Estados Unidos registraron este otoño una matrícula sólida de estudiantes internacionales, pese a los temores generados por la represión migratoria de la administración Trump. Sin embargo, un nuevo informe revela señales de inestabilidad, ya que la llegada de nuevos alumnos extranjeros disminuyó considerablemente respecto al año académico anterior.

Según una encuesta del Instituto de Educación Internacional, los campus reportaron una caída del 1% en la matrícula internacional total. No obstante, esa cifra se mantiene por el elevado número de graduados que permanecen en el país mediante permisos temporales de trabajo. El ingreso de nuevos estudiantes registró un descenso del 17%.

Algunas instituciones han enfrentado reducciones severas que afectaron sus ingresos por matrícula, aunque el impacto general fue menor al anticipado por observadores. Investigadores atribuyen este resultado a los amplios esfuerzos realizados por las universidades para ayudar a los estudiantes a resolver problemas de visa y completar trámites durante el verano.

“Creo que las universidades hicieron absolutamente todo lo posible para que estos estudiantes llegaran a Estados Unidos”, señaló Mirka Martel, jefa de investigación del instituto. Su comentario refleja la magnitud del trabajo realizado para contener el retroceso en la matrícula extranjera, Mirka Martel.

Universidades enfrentan caídas y presiones migratorias

En la Universidad DePaul, en Chicago, el número de estudiantes internacionales de posgrado se redujo casi un 62%, afectando directamente el presupuesto institucional. El presidente de la universidad atribuyó la caída a los problemas de visa y al menor interés global en estudiar en Estados Unidos, calificando la situación de interrupción “masiva”.

La encuesta indicó que casi el 60% de las universidades observaron una disminución de nuevos estudiantes extranjeros este otoño, mientras que un 30% reportó aumentos. Más de 800 instituciones participaron en el estudio, que ofrece un panorama preliminar antes de la publicación de datos completos el próximo año.

La administración Trump ha intensificado su impulso para reducir la matrícula extranjera en instituciones estadounidenses. La Casa Blanca presiona para que las universidades limiten el número de estudiantes internacionales y aumenten la admisión de ciudadanos del país. En junio, el Departamento de Estado endureció la revisión de solicitudes tras suspender temporalmente todas las entrevistas.

El procesamiento de visas sigue retrasado en países clave como India, principal fuente de estudiantes internacionales. Empresas educativas han registrado un creciente interés por estudiar en Europa y Asia, mientras se debilita la preferencia por Estados Unidos. Aunque las cifras generales se mantienen, expertos advierten riesgos para la sostenibilidad futura.

“Hay señales de advertencia para los próximos años, y estoy realmente preocupado por lo que esto significa para 2026 y 2027”, expresó Clay Harmon, director ejecutivo de AIRC, al destacar el impacto potencial en los sistemas de reclutamiento internacional, Clay Harmon.

Los estudiantes internacionales representan cerca del 6% de la matrícula total, pero aportan una proporción significativa del presupuesto universitario debido a sus tasas elevadas y limitada ayuda financiera. En campus de élite, suelen constituir hasta una cuarta parte del cuerpo estudiantil.

Este otoño, los programas de posgrado registraron la mayor caída, con un descenso del 12%, compensado parcialmente por el incremento en participantes del Entrenamiento Práctico Opcional (OPT). Las cifras de pregrado, en contraste, crecieron ligeramente, mostrando una mayor estabilidad entre estudiantes más jóvenes.

Las universidades señalaron que los problemas de visa y las restricciones de viaje siguen siendo factores decisivos detrás de la caída. Instituciones como Albany, Kent State, Illinois y Michigan reportaron retrocesos que derivaron en nuevos recortes presupuestarios, afectando operaciones y planes académicos.

Muchas instituciones han otorgado mayor flexibilidad a estudiantes que no pudieron viajar este otoño. Tres cuartas partes permiten aplazamientos hasta primavera y más de la mitad autorizan diferimientos hasta otoño de 2026, buscando retener el mayor número posible de matriculados internacionales.

Mientras tanto, países como Alemania y Canadá han intensificado su reclutamiento internacional, ofreciendo políticas migratorias más favorables. “Tienen mensajes más amigables y los estudiantes se sienten más bienvenidos”, afirmó Joann Ng Hartmann, destacando el creciente atractivo de universidades fuera de Estados Unidos